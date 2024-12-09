Рейтинг@Mail.ru
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 09.12.2024 (обновлено: 16:07 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988089720.html
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 09.12.2024
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне, заявила украинская... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:35
2024-12-09T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:215:3000:1903_1920x0_80_0_0_d98d54f18852f13cef1beb90ae2b6862.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — четкий сигнал, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?" — написала она.По словам журналистки, единственным выгодоприобретателем украинского конфликта является киевский режим во главе с Зеленским.В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Зеленский в ответ на этот призыв заявил, что конфликт не закончить "бумажкой и несколькими подписями".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html
сша
украина
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_89a7a063295f6c6d25fe08182b53955e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, москва, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, НАТО
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском

Панченко: отказ Зеленского от предложения Трампа может привести к мировой войне

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
"Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — четкий сигнал, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?" — написала она.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Вчера, 11:16
По словам журналистки, единственным выгодоприобретателем украинского конфликта является киевский режим во главе с Зеленским.
В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Зеленский в ответ на этот призыв заявил, что конфликт не закончить "бумажкой и несколькими подписями".
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Тошнит от него": поступок Зеленского в Париже вызвал гнев в Сети
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМоскваКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала