https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988089720.html

"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском

"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 09.12.2024

"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне, заявила украинская... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:35

2024-12-09T09:35

2024-12-09T16:07

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — четкий сигнал, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?" — написала она.По словам журналистки, единственным выгодоприобретателем украинского конфликта является киевский режим во главе с Зеленским.В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Зеленский в ответ на этот призыв заявил, что конфликт не закончить "бумажкой и несколькими подписями".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html

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