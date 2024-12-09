https://ria.ru/20241209/zaschitniki-1988171091.html

Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России

Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России - РИА Новости, 09.12.2024

Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России

Люди, которые защищали Отечество, во все времена пользовались особым уважением в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:30

2024-12-09T14:30

2024-12-09T14:30

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди, которые защищали Отечество, во все времена пользовались особым уважением в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это особая миссия - защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни. И конечно, такие люди всегда, во все времена в нашей стране, в России, пользовались особым уважением. Это было всегда, это так и сегодня. Я поздравляю вас с праздником, с Днем Героев Отечества. И поздравляю наших боевых товарищей, которые здесь сегодня с нами и получили эти высокие награды. С праздником!", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда". Он особо отметил, что труд военнослужащих – "тяжёлый, подчас изнурительный". "Никто лучше их этого не знает. Это тяжёлая работа. Но это всё-таки особый труд и особая работа. Кроме того, что это тяжело, изнуряюще иногда, кроме этого это ещё и опасно. И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек", - подчеркнул глава государства. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

https://ria.ru/20241209/orientir-1988154741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф