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Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России - РИА Новости, 09.12.2024
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14:30 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zaschitniki-1988171091.html
Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России
Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России - РИА Новости, 09.12.2024
Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России
Люди, которые защищали Отечество, во все времена пользовались особым уважением в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:30
2024-12-09T14:30
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди, которые защищали Отечество, во все времена пользовались особым уважением в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это особая миссия - защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни. И конечно, такие люди всегда, во все времена в нашей стране, в России, пользовались особым уважением. Это было всегда, это так и сегодня. Я поздравляю вас с праздником, с Днем Героев Отечества. И поздравляю наших боевых товарищей, которые здесь сегодня с нами и получили эти высокие награды. С праздником!", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда". Он особо отметил, что труд военнослужащих – "тяжёлый, подчас изнурительный". "Никто лучше их этого не знает. Это тяжёлая работа. Но это всё-таки особый труд и особая работа. Кроме того, что это тяжело, изнуряюще иногда, кроме этого это ещё и опасно. И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек", - подчеркнул глава государства. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
https://ria.ru/20241209/orientir-1988154741.html
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин: защитники Отечества во все времена пользовались уважением в России

Путин: люди, которые защищают Отечество, пользуются особым уважением в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди, которые защищали Отечество, во все времена пользовались особым уважением в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это особая миссия - защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни. И конечно, такие люди всегда, во все времена в нашей стране, в России, пользовались особым уважением. Это было всегда, это так и сегодня. Я поздравляю вас с праздником, с Днем Героев Отечества. И поздравляю наших боевых товарищей, которые здесь сегодня с нами и получили эти высокие награды. С праздником!", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин назвал военнослужащих нравственным ориентиром для россиян
Вчера, 13:39
Он особо отметил, что труд военнослужащих – "тяжёлый, подчас изнурительный".
"Никто лучше их этого не знает. Это тяжёлая работа. Но это всё-таки особый труд и особая работа. Кроме того, что это тяжело, изнуряюще иногда, кроме этого это ещё и опасно. И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек", - подчеркнул глава государства.
На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
День героев Отечества в России
Вчера, 11:35
 
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