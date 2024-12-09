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Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской" - РИА Новости, 09.12.2024
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12:05 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/yugra-1988123565.html
Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской"
Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской" - РИА Новости, 09.12.2024
Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской"
Рекордное число производителей принимают участие в открывшейся в Ханты-Мансийске продовольственной выставке-ярмарке "Товары земли югорской", сообщает Фонд... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:05
2024-12-09T12:05
ханты-мансийск
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Рекордное число производителей принимают участие в открывшейся в Ханты-Мансийске продовольственной выставке-ярмарке "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры. Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" открылась в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске с 8 декабря и будет работать до вторника. Участие в мероприятии, которое проводится с 1995 года, принимают представители местных товаропроизводителей и креативных индустрий. "Выставка "Товары земли Югорской" растет с каждым годом, и речь не только о количестве участников, а в этом году оно рекордное – 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов округа. Цель выставки - как можно больше рассказать о региональных, местных товаропроизводителях. Самая лучшая оценка качества — личный контакт с потребителем, с получателем услуги", – приводятся в сообщении слова губернатора Югры Руслана Кухарука. Ежегодно выставку посещают порядка 10 тысяч человек. Помимо выставочной части, где можно приобрести местные продукты питания и изделия местных мастеров, а также продегустировать деликатесы, участники могут посетить деловую программу. Помимо этого, на выставке-ярмарке пройдет конкурс "Лучшие вкусы Югры", призовой фонд которого составляет более 1 миллиона рублей и будет распределен между победителями шести номинаций. Определять лучших будет экспертная комиссия и народное голосование.
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ханты-мансийск, руслан кухарук
Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук
Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской"

Рекордное число производителей участвуют в ярмарке "Товары земли югорской"

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Рекордное число производителей принимают участие в открывшейся в Ханты-Мансийске продовольственной выставке-ярмарке "Товары земли югорской", сообщает Фонд развития Югры.
Выставка-ярмарка "Товары земли Югорской" открылась в КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске с 8 декабря и будет работать до вторника. Участие в мероприятии, которое проводится с 1995 года, принимают представители местных товаропроизводителей и креативных индустрий.
"Выставка "Товары земли Югорской" растет с каждым годом, и речь не только о количестве участников, а в этом году оно рекордное – 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов округа. Цель выставки - как можно больше рассказать о региональных, местных товаропроизводителях. Самая лучшая оценка качества — личный контакт с потребителем, с получателем услуги", – приводятся в сообщении слова губернатора Югры Руслана Кухарука.
Ежегодно выставку посещают порядка 10 тысяч человек. Помимо выставочной части, где можно приобрести местные продукты питания и изделия местных мастеров, а также продегустировать деликатесы, участники могут посетить деловую программу.
Помимо этого, на выставке-ярмарке пройдет конкурс "Лучшие вкусы Югры", призовой фонд которого составляет более 1 миллиона рублей и будет распределен между победителями шести номинаций. Определять лучших будет экспертная комиссия и народное голосование.
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