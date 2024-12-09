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Отдаленные поселения Ямала подключат к быстрому интернету

Отдаленные поселения Ямала подключат к быстрому интернету - РИА Новости, 09.12.2024

Отдаленные поселения Ямала подключат к быстрому интернету

Быстрый интернет появится в четырех отдаленных поселениях Ямало-ненецкого автономного округа в начале 2025 года, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:00

2024-12-09T23:00

2024-12-09T23:00

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Быстрый интернет появится в четырех отдаленных поселениях Ямало-ненецкого автономного округа в начале 2025 года, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. "У нас запрос на качественный интернет порой опережает всевозможные другие темы. Это сегодня, наверное, кислород нашей жизни, со всеми минусами, связанными с этим, и с большим количеством удобств. Даже в отдаленные поселки мы должны, и мы это делаем – проводим качественную оптику или радиорелейную связь, в любом случае – качественный интернет. Все поселочки, в этом году большой шаг сделан", - сказал Артюхов. Он уточнил, что быстрый интернет в новом году увидят жители Яр-Сале, Панаевска, Белоярска и Кутопьюгана. Для этого связисты полностью завершили строительство оптической магистрали от Надымской дороги до села Салемала протяженностью 80 километров. В целом, добавил губернатор, в следующем году на Ямале будет завершено строительство единой оптической связи. В настоящее время активный процесс подключения абонентов к быстрому интернету идет в селе Салемале, в котором проживают менее 1 тысячи человек. В первую очередь подключают социально значимые объекты: школу, детские сады, больницу. Как отметил губернатор, в ближайшие годы неохваченным остается только село Гыда – один из самых северных населенных пунктов Ямала.

ямал

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дмитрий артюхов, ямал