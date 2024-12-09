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Мастер-планы опорных городов разработаны на Ямале

Мастер-планы опорных городов разработаны на Ямале - РИА Новости, 09.12.2024

Мастер-планы опорных городов разработаны на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа завершили разработку мастер-планов, которые на ближайшие 10 лет определяют развитие трех опорных городов – Ноябрьска,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:22

2024-12-09T22:22

2024-12-09T22:22

ямало-ненецкий автономный округ

ноябрьск

новый уренгой

салехард

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа завершили разработку мастер-планов, которые на ближайшие 10 лет определяют развитие трех опорных городов – Ноябрьска, Нового Уренгоя и агломерации Салехард-Лабытнанги, заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона. "Мы по поручению нашего президента все мастер-планы разработали. В нашем случае это три опорных зоны - у нас это Ноябрьск, Новый Уренгой и агломерация Салехард-Лабытнанги… Мастер-планы сверстаны на 10-летие. Они будут являться документом развития тех наших населенных пунктов", - сказал глава региона. Как уточнил Артюхов, согласно планам, Ноябрьск займется разработкой трудноизвлекаемой нефти, Новый Уренгой станет комплексным центром технологического газа, агломерация Салехард – Лабытнанги будет специализироваться на логистике, помимо это планируется создать продвинутый туристический центр. По данным властей, все опорные города ожидают рост численности населения, увеличение средней зарплаты и прирост валового городского продукта на 14–22%. Ранее правительство РФ определило 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны, для которых началась разработка мастер-планов по развитию на период до 2035 года, срок начала их реализации - 2025 год.

ноябрьск

новый уренгой

салехард

россия

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ноябрьск, новый уренгой, салехард, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия