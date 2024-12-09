https://ria.ru/20241209/yamal-1988281007.html

Власти Ямала компенсируют жителям стоимость жилья при переезде из деревень

Власти Ямала компенсируют жителям стоимость жилья при переезде из деревень - РИА Новости, 09.12.2024

Власти Ямала компенсируют жителям стоимость жилья при переезде из деревень

Собственники жилья в малых населенных пунктах, где прописаны менее 500 человек, смогут получить аналогичную по площади квартиру в другом крупном населенном... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:17

2024-12-09T22:17

2024-12-09T22:17

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

дмитрий артюхов

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Собственники жилья в малых населенных пунктах, где прописаны менее 500 человек, смогут получить аналогичную по площади квартиру в другом крупном населенном пункте Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. "Закон, который был недавно принят депутатами, открывает новую меру поддержки для жителей небольших поселений, недоступную для других ямальцев… Мы видим какие цены сегодня даже здесь, в Салехарде. Квартиры начинаются от 7-8 и выше миллионов рублей. Суммы недоступные для жителя маленького национального поселка. Но кто-то планирует уже жизнь своих детей, внуков, кто-то думает о том, как ему стать ближе к медицинскому учреждению. Сегодня это недоступно. Нет такого варианта у жителя отдаленного поселка получить квартиру в районном центре или тем более в городе", - сказал Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, собственники жилья в поселках, где проживает менее 500 человек, смогут получить аналогичную по площади квартиру в другом крупном населенном пункте Ямала либо выкупную стоимость жилья. Помимо этого, округ компенсирует и расходы на переезд – размер выплаты составит 100 тысяч рублей на семью. Жители, у которых жилье в социальном найме, получат квартиры на аналогичных условиях. "Ямал – это разный регион. У нас и нефтегазовые мощные города, и маленькие поселочки. Это все должно сохраняться. Но право выбора – основной путь, по которому мы идем, предоставляя его самим жителям… Молодежь тянется уже к современной жизни, жизни хотя бы в поселке. Это естественные процессы, которые происходят. Мы должны не пытаться консервировать ситуацию как она есть, а давать новые меры поддержки тем, кто хочет что-то поменять. Собственно, на это и направлена новая идея, которая реализована в законе", - подчеркнул глава региона. Как отмечают власти, ямальцы, которые вели в малых поселках традиционный образ жизни, смогут продолжить его и дальше получать все положенные меры поддержки.

салехард

россия

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салехард, дмитрий артюхов, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)