https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988203886.html

Экс-главу администрации Феодосии приговорили к восьми годам колонии

Экс-главу администрации Феодосии приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 09.12.2024

Экс-главу администрации Феодосии приговорили к восьми годам колонии

Бывший глава администрации Феодосии осужден на 8 лет колонии за аферу с земельными участками и взяточничество, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:37

2024-12-09T16:37

2024-12-09T16:37

происшествия

феодосия

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андрей лебедев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава администрации Феодосии осужден на 8 лет колонии за аферу с земельными участками и взяточничество, сообщила прокуратура Крыма. Как установил суд, фигурант в период с декабря 2021 по апрель 2022 года давал подчиненным сотрудникам неправомерные указания о подготовке договоров купли-продажи городских земельных участков по льготной цене, а также постановлений о бесплатной передаче их в собственность. Отчуждение пяти участков привело к ущербу в размере более 72 миллионов рублей. Кроме того, он потребовал от предпринимателя, в деятельности которого администрацией были выявлены нарушения, взятку в размере 100 тысяч рублей за прекращение проверок. А также убедил местного жителя передать дом в собственность второй подсудимой – его сожительнице, выдававшей себя за многодетную мать. "Феодосийский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшего главу администрации города Феодосии к 8 годам лишения свободы, местную жительницу - к 4 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летия", - сообщили в прокуратуре. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе. Отбывать наказание экс-глава города будет в исправительной колонии строгого режима, он также лишен права занимать определенные должности на срок четыре года. В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об Андрее Лебедеве. Он руководил администрацией Феодосии с конца 2021 года, через полгода был отправлен в отставку после критики главы Крыма Аксенова.

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988142246.html

https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979715274.html

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происшествия, феодосия, россия, андрей лебедев