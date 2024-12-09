https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988162040.html
Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья
Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 09.12.2024
Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья
Более 13 человек, в том числе взяткодатели, фигурируют в уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:06
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
светлана стригункова
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 13 человек, в том числе взяткодатели, фигурируют в уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, обвиняемой в получении взяток на госконтрактах, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций", - сказал он. По данным СК, Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки на 170 миллионов рублей, 70% она забирала себе. Руководители строительных фирм передавали им 5-10% от сумм заключенных госконтрактов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений области. Стригункова находится в СИЗО с конца апреля. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942328794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, светлана стригункова , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Светлана Стригункова , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья
Бастрыкин: в деле о взятках чиновницы Стригунковой фигурируют более 13 человек