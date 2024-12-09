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Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров - РИА Новости, 09.12.2024
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17:54 09.12.2024 (обновлено: 18:52 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html
Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров
Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров - РИА Новости, 09.12.2024
Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров
Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:54
2024-12-09T18:52
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, выплаты положены:Глава государства 14 ноября подписал указ о единовременной выплате в четыре миллиона рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения. Если боец получил травму в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления документа в силу, то средства ему переводит фонд "Защитники Отечества", учитывая единовременную выплату, произведенную при получении увечья.Отмечается, что эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.
https://ria.ru/20241204/svo-1985822676.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, общество
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров

Путин распространил выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, выплаты положены:
  • военным, проходящим службу в Национальной гвардии России и имеющим специальное звание полиции;
  • военнослужащим органов ФСБ;
  • волонтерам, осуществляющим деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
  • командированным в новые регионы, замещающим государственные и муниципальные должности;
  • военнослужащим спасательных воинских формирований;
  • сотрудникам Федеральной противопожарной службы, а также органов принудительного наказания;
  • работникам госпредприятий;
  • сотрудникам Следственного комитета.
Глава государства 14 ноября подписал указ о единовременной выплате в четыре миллиона рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения. Если боец получил травму в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления документа в силу, то средства ему переводит фонд "Защитники Отечества", учитывая единовременную выплату, произведенную при получении увечья.
Отмечается, что эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.
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Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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