https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров

Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров - РИА Новости, 09.12.2024

Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров

Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:54

2024-12-09T17:54

2024-12-09T18:52

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, выплаты положены:Глава государства 14 ноября подписал указ о единовременной выплате в четыре миллиона рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения. Если боец получил травму в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления документа в силу, то средства ему переводит фонд "Защитники Отечества", учитывая единовременную выплату, произведенную при получении увечья.Отмечается, что эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.

https://ria.ru/20241204/svo-1985822676.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, общество