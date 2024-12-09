Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров
Путин распространил выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров
© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, выплаты положены:
- военным, проходящим службу в Национальной гвардии России и имеющим специальное звание полиции;
- военнослужащим органов ФСБ;
- волонтерам, осуществляющим деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- командированным в новые регионы, замещающим государственные и муниципальные должности;
- военнослужащим спасательных воинских формирований;
- сотрудникам Федеральной противопожарной службы, а также органов принудительного наказания;
- работникам госпредприятий;
- сотрудникам Следственного комитета.
Глава государства 14 ноября подписал указ о единовременной выплате в четыре миллиона рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения. Если боец получил травму в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления документа в силу, то средства ему переводит фонд "Защитники Отечества", учитывая единовременную выплату, произведенную при получении увечья.
Отмечается, что эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.