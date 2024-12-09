Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина
Войтко: россияне перед прямой линией часто задают вопросы о льготах и пособиях
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. В этом году к обработке вопросов подключили искусственный интеллект.
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"GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. Выделяет сущность, классифицирует, распределяет по группам и категориям. И, например, помогает выделить топ актуальных тем. Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия", - рассказал в эфире эксперт по искусственному интеллекту "Сбер" Михаил Войтко.
Также среди тем, которые волнуют россиян, пенсии и ЖКХ, поступают и вопросы, связанные с СВО, сообщили в эфире телеканала. Звонки в кол-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
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