https://ria.ru/20241209/voprosy-1988111742.html

Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина

Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина - РИА Новости, 09.12.2024

Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина

Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:06

2024-12-09T11:06

2024-12-09T11:06

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

сбер

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. В этом году к обработке вопросов подключили искусственный интеллект. "GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. Выделяет сущность, классифицирует, распределяет по группам и категориям. И, например, помогает выделить топ актуальных тем. Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия", - рассказал в эфире эксперт по искусственному интеллекту "Сбер" Михаил Войтко. Также среди тем, которые волнуют россиян, пенсии и ЖКХ, поступают и вопросы, связанные с СВО, сообщили в эфире телеканала. Звонки в кол-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.

https://ria.ru/20241206/opros-1987687760.html

https://ria.ru/20241209/putin-1988099822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, сбер, прямая линия с владимиром путиным