Рейтинг@Mail.ru
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/voprosy-1988111742.html
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина - РИА Новости, 09.12.2024
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина
Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:06
2024-12-09T11:06
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
сбер
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/90/1555749049_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_e0aac5dd9324a31b3e55179ee0a37d53.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. В этом году к обработке вопросов подключили искусственный интеллект. "GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. Выделяет сущность, классифицирует, распределяет по группам и категориям. И, например, помогает выделить топ актуальных тем. Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия", - рассказал в эфире эксперт по искусственному интеллекту "Сбер" Михаил Войтко. Также среди тем, которые волнуют россиян, пенсии и ЖКХ, поступают и вопросы, связанные с СВО, сообщили в эфире телеканала. Звонки в кол-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
https://ria.ru/20241206/opros-1987687760.html
https://ria.ru/20241209/putin-1988099822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/90/1555749049_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_7da01bbb6c0a32b60f405d0ba78b5384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, сбер, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина

Войтко: россияне перед прямой линией часто задают вопросы о льготах и пособиях

Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне чаще всего обращаются на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. В этом году к обработке вопросов подключили искусственный интеллект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
6 декабря, 12:08
"GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. Выделяет сущность, классифицирует, распределяет по группам и категориям. И, например, помогает выделить топ актуальных тем. Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия", - рассказал в эфире эксперт по искусственному интеллекту "Сбер" Михаил Войтко.
Также среди тем, которые волнуют россиян, пенсии и ЖКХ, поступают и вопросы, связанные с СВО, сообщили в эфире телеканала. Звонки в кол-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Кол-центр прямой линии Путина работает без сбоев
Вчера, 10:20
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСберПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала