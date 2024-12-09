https://ria.ru/20241209/vologda-1988259910.html

Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде

Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде - РИА Новости, 09.12.2024

Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:15

2024-12-09T19:15

2024-12-09T19:15

вологодская область

вологда

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и возложил цветы к памятнику Героям СВО. "Все мы обязаны помнить, что находимся в неоплатном долгу у наших воинов, которые ушли в вечность, сложили головы ради того, чтобы мы жили. Все мы как один обязаны сделать все, что можем, для поддержки фронта и семей наших Героев. Царствие Небесное им и Вечный покой. Вечная память и Слава нашим бойцам", - цитирует пресс-служба Филимонова. Мемориал бойцам специальной военной операции представляет собой собирательный образ воина-героя. Скульптура выполнена из бронзы и алюминия, ее макет согласован с близкими погибших вологжан. Кроме того, в рамках проекта благоустройства установили стелу на входной группе Аллеи Героев, смонтировали освещение и поставили скамейки. Весной 2025 года благоустройство территории будет продолжено. Всего на муниципальных кладбищах областной столицы захоронено 192 бойца из Вологды и Вологодского округа, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Из них 150 захоронений - на Аллее Славы Козицинского кладбища.

https://ria.ru/20241209/semi-1988237907.html

https://ria.ru/20241204/filimonov-1987400926.html

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вологда, вологодская область, георгий филимонов