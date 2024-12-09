Рейтинг@Mail.ru
Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:15 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vologda-1988259910.html
Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде
Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде - РИА Новости, 09.12.2024
Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:15
2024-12-09T19:15
вологодская область
вологда
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849954261_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a50c153bcff892633bb4b22417d6200.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и возложил цветы к памятнику Героям СВО. "Все мы обязаны помнить, что находимся в неоплатном долгу у наших воинов, которые ушли в вечность, сложили головы ради того, чтобы мы жили. Все мы как один обязаны сделать все, что можем, для поддержки фронта и семей наших Героев. Царствие Небесное им и Вечный покой. Вечная память и Слава нашим бойцам", - цитирует пресс-служба Филимонова. Мемориал бойцам специальной военной операции представляет собой собирательный образ воина-героя. Скульптура выполнена из бронзы и алюминия, ее макет согласован с близкими погибших вологжан. Кроме того, в рамках проекта благоустройства установили стелу на входной группе Аллеи Героев, смонтировали освещение и поставили скамейки. Весной 2025 года благоустройство территории будет продолжено. Всего на муниципальных кладбищах областной столицы захоронено 192 бойца из Вологды и Вологодского округа, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Из них 150 захоронений - на Аллее Славы Козицинского кладбища.
https://ria.ru/20241209/semi-1988237907.html
https://ria.ru/20241204/filimonov-1987400926.html
вологда
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849954261_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_1a0e7083c926c3100c304771401a5ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологда, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Вологодская область, Георгий Филимонов
Аллею Героев на Козицинском кладбище открыли в Вологде

Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде

© Фото предоставлено Минсельхозом МОГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Аллею Героев на Козицинском кладбище в Вологде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава области встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и возложил цветы к памятнику Героям СВО.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка
Вчера, 18:16
"Все мы обязаны помнить, что находимся в неоплатном долгу у наших воинов, которые ушли в вечность, сложили головы ради того, чтобы мы жили. Все мы как один обязаны сделать все, что можем, для поддержки фронта и семей наших Героев. Царствие Небесное им и Вечный покой. Вечная память и Слава нашим бойцам", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Мемориал бойцам специальной военной операции представляет собой собирательный образ воина-героя. Скульптура выполнена из бронзы и алюминия, ее макет согласован с близкими погибших вологжан.
Кроме того, в рамках проекта благоустройства установили стелу на входной группе Аллеи Героев, смонтировали освещение и поставили скамейки. Весной 2025 года благоустройство территории будет продолжено.
Всего на муниципальных кладбищах областной столицы захоронено 192 бойца из Вологды и Вологодского округа, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Из них 150 захоронений - на Аллее Славы Козицинского кладбища.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Филимонов рассказал о декриминализации лесной отрасли на Вологодчине
4 декабря, 18:43
 
Вологодская областьВологдаВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала