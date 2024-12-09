https://ria.ru/20241209/volodin-1988080425.html
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 09.12.2024
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков
Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:39
2024-12-09T08:39
2024-12-09T08:39
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152545/15/1525451577_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d22327f44e4cf03f4a81ed833e767c07.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале. Володин напомнил, что 26 ноября Государственной Думой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей. "Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережёт взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям", - добавил он.
https://ria.ru/20241208/gosduma-1987951207.html
https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152545/15/1525451577_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1c3a89d474648acad1bc7140eb29e16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков
Володин: в Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков