https://ria.ru/20241209/volodin-1988080425.html

В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков

В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 09.12.2024

В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков

Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:39

2024-12-09T08:39

2024-12-09T08:39

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале. Володин напомнил, что 26 ноября Государственной Думой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей. "Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережёт взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям", - добавил он.

https://ria.ru/20241208/gosduma-1987951207.html

https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф