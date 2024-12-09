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В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 09.12.2024
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08:39 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/volodin-1988080425.html
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 09.12.2024
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков
Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:39
2024-12-09T08:39
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале. Володин напомнил, что 26 ноября Государственной Думой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей. "Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережёт взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям", - добавил он.
https://ria.ru/20241208/gosduma-1987951207.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков

Володин: в Госдуме готовят проект о штрафах за продажу детям энергетиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Законопроект, который предусмотрит штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
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Володин напомнил, что 26 ноября Государственной Думой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.
"Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережёт взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям", - добавил он.
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