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Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку - РИА Новости, 09.12.2024
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15:06 09.12.2024 (обновлено: 15:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/volkswagen-1988180035.html
Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку
Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку - РИА Новости, 09.12.2024
Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку
Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку против планов сокращения производства, сообщил крупнейший... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:06
2024-12-09T15:54
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку против планов сокращения производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Забастовки проходят на девяти заводах автоконцерна на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Работу на предприятиях остановят на четыре часа в каждую смену. Так, по данным IG Metall, в Брауншвейге в забастовке участвуют примерно 2,7 тысячи сотрудников завода. На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау концерн терял около 40 тысяч евро в минуту. В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
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в мире, авто, германия, вольфсбург, ганновер, volkswagen group, volkswagen touareg
В мире, Авто, Германия, Вольфсбург, Ганновер, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на предупредительную забастовку

На заводах Volkswagen в Германии началась вторая предупредительная забастовка

© Getty Images / PoolСотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку
Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Pool
Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку против планов сокращения производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.
Забастовки проходят на девяти заводах автоконцерна на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Работу на предприятиях остановят на четыре часа в каждую смену.
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Так, по данным IG Metall, в Брауншвейге в забастовке участвуют примерно 2,7 тысячи сотрудников завода.
На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау концерн терял около 40 тысяч евро в минуту.
В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.
В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
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