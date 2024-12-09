https://ria.ru/20241209/vladivostok-1988072898.html

Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате

Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате - РИА Новости, 09.12.2024

Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате

Житель Владивостока, по вине которого его несовершеннолетний племянник подорвался на гранате в подъезде дома и получил тяжелые травмы, получил 6 лет 8 месяцев,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:35

2024-12-09T05:35

2024-12-09T07:12

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, по вине которого его несовершеннолетний племянник подорвался на гранате в подъезде дома и получил тяжелые травмы, получил 6 лет 8 месяцев, сообщает прокуратура Приморья. В марте в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок". Позже прокуратура информировала, что местный житель хранил дома осколочную гранату, ее обнаружил и забрал его несовершеннолетний племянник. Мальчик случайно взорвал гранату на 12-м этаже дома, получив тяжелые травмы. "Осужден житель Владивостока, по вине которого у несовершеннолетнего оказалась граната… Он признан виновным по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека). Суд… назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура отмечает, что подросток, здоровью которого причинен тяжкий вред, продолжает лечение и реабилитацию. На рассмотрении в суде находится уголовное дело по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) в отношении самого подростка.

https://ria.ru/20241206/vladivostok-1987642717.html

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происшествия, владивосток, россия