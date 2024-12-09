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Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате - РИА Новости, 09.12.2024
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05:35 09.12.2024 (обновлено: 07:12 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vladivostok-1988072898.html
Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате
Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате - РИА Новости, 09.12.2024
Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате
Житель Владивостока, по вине которого его несовершеннолетний племянник подорвался на гранате в подъезде дома и получил тяжелые травмы, получил 6 лет 8 месяцев,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:35
2024-12-09T07:12
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, по вине которого его несовершеннолетний племянник подорвался на гранате в подъезде дома и получил тяжелые травмы, получил 6 лет 8 месяцев, сообщает прокуратура Приморья. В марте в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок". Позже прокуратура информировала, что местный житель хранил дома осколочную гранату, ее обнаружил и забрал его несовершеннолетний племянник. Мальчик случайно взорвал гранату на 12-м этаже дома, получив тяжелые травмы. "Осужден житель Владивостока, по вине которого у несовершеннолетнего оказалась граната… Он признан виновным по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека). Суд… назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура отмечает, что подросток, здоровью которого причинен тяжкий вред, продолжает лечение и реабилитацию. На рассмотрении в суде находится уголовное дело по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) в отношении самого подростка.
https://ria.ru/20241206/vladivostok-1987642717.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате

Житель Приморья, чей племянник подорвался на гранате, получил 6 лет и 8 месяцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, по вине которого его несовершеннолетний племянник подорвался на гранате в подъезде дома и получил тяжелые травмы, получил 6 лет 8 месяцев, сообщает прокуратура Приморья.
В марте в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок". Позже прокуратура информировала, что местный житель хранил дома осколочную гранату, ее обнаружил и забрал его несовершеннолетний племянник. Мальчик случайно взорвал гранату на 12-м этаже дома, получив тяжелые травмы.
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"Осужден житель Владивостока, по вине которого у несовершеннолетнего оказалась граната… Он признан виновным по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека). Суд… назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура отмечает, что подросток, здоровью которого причинен тяжкий вред, продолжает лечение и реабилитацию.
На рассмотрении в суде находится уголовное дело по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств) в отношении самого подростка.
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