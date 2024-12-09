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Посольство России в Лондоне будет требовать данные о Скрипалях - РИА Новости, 09.12.2024
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23:55 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/velikobritaniya-1988288515.html
Посольство России в Лондоне будет требовать данные о Скрипалях
Посольство России в Лондоне будет требовать данные о Скрипалях - РИА Новости, 09.12.2024
Посольство России в Лондоне будет требовать данные о Скрипалях
Посольство РФ в Лондоне продолжит требовать от властей Великобритании исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:55
2024-12-09T23:55
в мире
россия
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юлия скрипаль
сергей скрипаль
сергей лавров
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне продолжит требовать от властей Великобритании исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Британии все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году. "Прошедшие слушания (по делу о гибели британки Дон Стерджес - ред.) лишь усугубили беспокойство за российских граждан, которых британцы в лучшем случае скрывают… Посольство продолжит требовать от Лондона исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, а также настаивать на обеспечении консульского доступа к ним согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года", - заявили в диппредставительстве. В посольстве подчеркнули, что если Скрипали действительно не нуждаются в помощи со стороны России, как это утверждают британские власти, то проверить это можно, только побеседовав с ними напрямую и убедившись в отсутствии признаков давления на них. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20241101/velikobritaniya-1981134390.html
https://ria.ru/20240327/britaniya-1936211741.html
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в мире, россия, солсбери, москва, юлия скрипаль, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис, лондон
В мире, Россия, Солсбери, Москва, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис, Лондон
Посольство России в Лондоне будет требовать данные о Скрипалях

Посольство России продолжит требовать от Лондона данные о состоянии Скрипалей

© AP Photo / Matt DunhamПолицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне продолжит требовать от властей Великобритании исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Британии все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Прошедшие слушания (по делу о гибели британки Дон Стерджес - ред.) лишь усугубили беспокойство за российских граждан, которых британцы в лучшем случае скрывают… Посольство продолжит требовать от Лондона исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, а также настаивать на обеспечении консульского доступа к ним согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года", - заявили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что если Скрипали действительно не нуждаются в помощи со стороны России, как это утверждают британские власти, то проверить это можно, только побеседовав с ними напрямую и убедившись в отсутствии признаков давления на них.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей
27 марта, 17:01
 
В миреРоссияСолсбериМоскваЮлия СкрипальСергей СкрипальСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офисЛондон
 
 
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