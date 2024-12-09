https://ria.ru/20241209/universitet-1988179121.html

Более 700 человек посетили День открытых дверей Центрального университета

Более 700 человек посетили День открытых дверей Центрального университета - РИА Новости, 09.12.2024

Более 700 человек посетили День открытых дверей Центрального университета

День открытых дверей Центрального университета состоялся в главном офисе одного из его партнеров – Т-Банка – 8 декабря, мероприятие посетили более 700 человек,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:58

2024-12-09T14:58

2024-12-09T16:04

центральный университет (цу)

станислав близнюк

константин маркелов

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988177694_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d4be538dbd5ebb8a1aa21356731032d4.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. День открытых дверей Центрального университета состоялся в главном офисе одного из его партнеров – Т-Банка – 8 декабря, мероприятие посетили более 700 человек, сообщает банк. На большой встрече с абитуриентами глава Т-Банка Станислав Близнюк, ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, вице-президент по бизнес-технологиям Т-Банка Константин Маркелов и директор Т-Образования Варвара Смирнова обсудили, почему бизнес и образование должны работать как партнеры, каких работников сейчас ищет крупный бизнес, а также об этапах становления и успехах Центрального университета. Центральный университет был создан для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере IT и бизнеса. Сейчас в учебном учреждении учатся более 650 студентов. Вуз был создан в 2023 году. За семь лет там обучились более 70 тысяч школьников и студентов. "Имея большой опыт в работе с образованием, мы понимаем основные его принципы, и главное, точно знаем, кто сегодня нужен большому бизнесу", - сказал глава Т-Банка Станислав Близнюк. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал об особенностях отбора студентов в вуз. Он начинается уже в ноябре, поэтому у абитуриентов есть возможность показать свои знания и сильные качества еще до результатов ЕГЭ. Также в течение всего отбора поступающие могут принимать участие в олимпиадах и образовательных активностях Центрального университета. Это дает возможность получить грант, который может достигать 50 и 75% стоимости обучения, а самые талантливые участники получают гранты, покрывающие образование полностью. ЕГЭ при этом используется как базовый уровень, а не основной критерий отбора: чтобы подтвердить грант, абитуриенту достаточно преодолеть планку по профильной математике в 80 баллов, а общий результат должен быть не ниже 240 баллов. В вузе отметили, что вместо того чтобы фокусироваться на высоких баллах (от 300 и выше), в Центральном университете акцентируют внимание на разноплановых интересах и способностях поступающих, умении широко мыслить и коммуникативных навыках. Чтобы выпускники добивались высоких результатов в своих областях и карьерах, они должны уметь создавать продукты и работать в кросс-функциональных командах, а для этого обладать сильными лидерскими качествами и коммуникативными навыками. “Мы набираем интересных студентов, которые способны мыслить широко не только в рамках учебной программы. Мы создаем университет от бизнеса и для бизнеса, и хотим, чтобы уже в процессе обучения студенты попали в те компании, которые им интересны. Сначала они изучают все дисциплины вместе, чтобы попробовать разные специальности и понять, что им на самом деле нравится. На этом начальном этапе каждому студенту важно разобраться, что именно ему интересно, и что у него получается лучше всего. Таким образом, они и определяются с выбором своей будущей специальности. Мы даем студентам широкий набор предметов, а они уже выбирают подходящую им индивидуально глубину изучения каждого предмета. При этом, разумеется, все дисциплины выбранной специальности необходимо изучить на самом глубоком уровне", - отметил ректор. В организации и проведении Дня открытых дверей Центрального университета активное участие приняли студенты бакалавриата и магистратуры, которые рассказали абитуриентам об обучении в университете и про внеучебную жизнь. Абитуриенты попробовали себя в роли обучающихся в Центральном университете с помощью интерактивных станций, организованных студентами, – поучаствовали в состязании от Клуба интеллектуальных игр, разобрали бизнес-кейс, приняли участие в импровизированном театральном перформансе. Центральный университет — ориентирован на применение STEM-подхода в образовании и создан при поддержке более 50 российских компаний.

https://ria.ru/20241202/diktant-1986890040.html

https://ria.ru/20241116/olimpiada-1984094053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный университет (цу), станислав близнюк, константин маркелов, т-банк (ао «тинькофф банк»)