"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину
MP: Запад строил свои экономические и военные планы на Украину
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад десятилетиями строил в отношении Украины свои экономические и военные планы, пишет журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук.
"Проблемы на Украине начались раньше, сразу после объявления о распаде СССР. После разграбления национальных активов и природных богатств", — говорится в статье.
По мнению эксперта, на Украине в постсоветский период сформировалась олигархия, часть которой "стремилась к углублению связей с Западом".
"Но у Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь легкой закуской", — добавил эксперт.
При этом, как отметил Карольчук, "главным блюдом, о котором мечтает Запад, остается огромная Россия с ее несметными природными богатствами".
Вчера шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>