https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину

"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину - РИА Новости, 09.12.2024

"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину

Запад десятилетиями строил в отношении Украины свои экономические и военные планы, пишет журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:31

2024-12-09T16:31

2024-12-09T18:16

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад десятилетиями строил в отношении Украины свои экономические и военные планы, пишет журналист Myśl Polska Эдвард Карольчук."Проблемы на Украине начались раньше, сразу после объявления о распаде СССР. После разграбления национальных активов и природных богатств", — говорится в статье.По мнению эксперта, на Украине в постсоветский период сформировалась олигархия, часть которой "стремилась к углублению связей с Западом"."Но у Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь легкой закуской", — добавил эксперт.При этом, как отметил Карольчук, "главным блюдом, о котором мечтает Запад, остается огромная Россия с ее несметными природными богатствами".Вчера шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988182823.html

https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html

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украина, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, сша, в мире