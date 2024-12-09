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На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием - РИА Новости, 09.12.2024
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13:48 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988157505.html
На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием
На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием - РИА Новости, 09.12.2024
На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием
Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:48
2024-12-09T13:48
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15 действующих в стране специализированных вузов, пишет местное издание "Судебно-юридическая газета". Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Киев рассматривает возможность интеграции медуниверситетов в состав университетов классического формата. Он уточнил, что сейчас на Украине насчитывается 15 медвузов, тогда как в большинстве европейских стран их не более четырех. "На самом деле это советский рудимент - специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов", — приводит издание слова Винницкого. По его словам, при такой модели у студентов классических вузов увеличивается выбор предметов, при этом они смогут дальше "сужать свою деятельность в медицинском факультете".
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украина, киев, в мире
Украина, Киев, В мире
На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием

Минобрнауки Украины предложило расформировать 15 действующих в стране медвузов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15 действующих в стране специализированных вузов, пишет местное издание "Судебно-юридическая газета".
Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Киев рассматривает возможность интеграции медуниверситетов в состав университетов классического формата. Он уточнил, что сейчас на Украине насчитывается 15 медвузов, тогда как в большинстве европейских стран их не более четырех.
«
"На самом деле это советский рудимент - специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов", — приводит издание слова Винницкого.
По его словам, при такой модели у студентов классических вузов увеличивается выбор предметов, при этом они смогут дальше "сужать свою деятельность в медицинском факультете".
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