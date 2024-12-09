https://ria.ru/20241209/ukraina-1988157505.html

На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием

На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием - РИА Новости, 09.12.2024

На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием

Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:48

2024-12-09T13:48

2024-12-09T13:48

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15 действующих в стране специализированных вузов, пишет местное издание "Судебно-юридическая газета". Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Киев рассматривает возможность интеграции медуниверситетов в состав университетов классического формата. Он уточнил, что сейчас на Украине насчитывается 15 медвузов, тогда как в большинстве европейских стран их не более четырех. "На самом деле это советский рудимент - специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов", — приводит издание слова Винницкого. По его словам, при такой модели у студентов классических вузов увеличивается выбор предметов, при этом они смогут дальше "сужать свою деятельность в медицинском факультете".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, в мире