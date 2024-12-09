https://ria.ru/20241209/ukraina-1988116784.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:35
2024-12-09T11:35
2024-12-09T11:35
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киевской области объявлена в 11.13 мск. В Черкасской и Николаевской областях она звучит порядка часа, в Полтавской – три часа. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу