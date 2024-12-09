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Экс-полицейский получил 7,5 лет колонии по делу об убийстве задержанного - РИА Новости, 09.12.2024
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16:42 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988174608.html
Экс-полицейский получил 7,5 лет колонии по делу об убийстве задержанного
Экс-полицейский получил 7,5 лет колонии по делу об убийстве задержанного - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-полицейский получил 7,5 лет колонии по делу об убийстве задержанного
Суд приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Ислама Атавова... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:42
2024-12-09T16:42
происшествия
махачкала
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Ислама Атавова по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району УМВД России по города Махачкалы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)… Суд приговорил подсудимого к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении. По версии следствия и суда, Атавов с коллегами по предварительному сговору применил пытки к Далгатову, причинив ему телесные повреждения. Мужчина скончался в результате удушения. По данному делу были задержаны не менее 13 сотрудников Советского РОВД Махачкалы. Атавов - первый, кому вынесли приговор, дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд в особом порядке.
https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html
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происшествия, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-полицейский получил 7,5 лет колонии по делу об убийстве задержанного

Экс-полицейского осудили на 7,5 лет по делу о смерти задержанного в ходе пыток

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЖитель города Махачкала, оказывавший пособничество в побеге шестерым осужденным
Житель города Махачкала, оказывавший пособничество в побеге шестерым осужденным - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Ислама Атавова по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.
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"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району УМВД России по города Махачкалы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)… Суд приговорил подсудимого к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
По версии следствия и суда, Атавов с коллегами по предварительному сговору применил пытки к Далгатову, причинив ему телесные повреждения. Мужчина скончался в результате удушения.
По данному делу были задержаны не менее 13 сотрудников Советского РОВД Махачкалы. Атавов - первый, кому вынесли приговор, дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд в особом порядке.
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