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В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие - РИА Новости, 09.12.2024
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22:34 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988282030.html
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие - РИА Новости, 09.12.2024
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие
Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:34
2024-12-09T22:34
технологии
турция
искусственный интеллект (ии)
в мире
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция будет прилагать усилия для борьбы с дезинформацией и обеспечения доступа людей к точной информации, заявил в комментарии РИА Новости глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "Мы живем в эпоху, которая не только предлагает человечеству новые возможности, но и несет серьезные вызовы. Инструменты искусственного интеллекта быстро меняют наш мир и все отрасли. Сегодня искусственный интеллект выступает перед нами как сила, меняющая правила игры в стратегических коммуникациях", - говорится в комментарии Алтуна. По его словам, возможности, которые предлагает искусственный интеллект в таких областях, как антикризисное управление и анализ данных, обеспечивают скорость и эффективность, которые невозможно было представить несколько лет назад. "Однако, к сожалению, этот технологический прогресс может превратиться в цифровое оружие, если не использовать его в правильных целях. Искусственный интеллект, способный создавать глубокую ложь и контент, неотличимый от истинного, подрывает доверие общества и усугубляет кризис системы истины. Это значительно увеличивает разрушительные последствия дезинформации, манипуляций и этических нарушений", - сказал турецкий политик. Алтун подчеркнул, что "искусственным интеллектом следует управлять с соблюдением этических принципов, а само по себе использование искусственного интеллекта в цифровой сфере создает множество задач, таких как подотчетность, прозрачность и этика". Он обратил внимание, что в ситуации вокруг сектора Газа дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом, использовалась для введения в заблуждение международной общественности, особенно в соцсетях. "Конечно, нельзя отрицать огромные преимущества, которые технологические и цифровые возможности предоставляют человечеству. Точно так же нельзя отрицать существование тех, кто использует эти возможности в злонамеренных целях, представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности. Против таких разрушительных последствий Турция прилагает интенсивные усилия для предотвращения дезинформации с помощью стратегических коммуникационных механизмов, для защиты правды и обеспечения доступа международной общественности к точной информации", - пояснил Алтун. "Повышение медиаграмотности и осведомленности о цифровых угрозах является одним из наших приоритетов в борьбе с различными современными рисками. Важность глобального сотрудничества для управления комплексной трансформацией в цифровой сфере всё больше ощущается с каждым днем. От имени Турции мы продолжаем свою деятельность, поддерживая международное сотрудничество в борьбе за правду", - добавил он.
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технологии, турция, искусственный интеллект (ии), в мире, общество
Технологии, Турция, Искусственный интеллект (ИИ), В мире, Общество
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие

В администрации Эрдогана призвали соблюдать этические принципы в управлении ИИ

© iStock.com / Arkadiusz WargułaОбучение искусственного интеллекта
Обучение искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Обучение искусственного интеллекта. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция будет прилагать усилия для борьбы с дезинформацией и обеспечения доступа людей к точной информации, заявил в комментарии РИА Новости глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы живем в эпоху, которая не только предлагает человечеству новые возможности, но и несет серьезные вызовы. Инструменты искусственного интеллекта быстро меняют наш мир и все отрасли. Сегодня искусственный интеллект выступает перед нами как сила, меняющая правила игры в стратегических коммуникациях", - говорится в комментарии Алтуна.
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По его словам, возможности, которые предлагает искусственный интеллект в таких областях, как антикризисное управление и анализ данных, обеспечивают скорость и эффективность, которые невозможно было представить несколько лет назад.
"Однако, к сожалению, этот технологический прогресс может превратиться в цифровое оружие, если не использовать его в правильных целях. Искусственный интеллект, способный создавать глубокую ложь и контент, неотличимый от истинного, подрывает доверие общества и усугубляет кризис системы истины. Это значительно увеличивает разрушительные последствия дезинформации, манипуляций и этических нарушений", - сказал турецкий политик.
Алтун подчеркнул, что "искусственным интеллектом следует управлять с соблюдением этических принципов, а само по себе использование искусственного интеллекта в цифровой сфере создает множество задач, таких как подотчетность, прозрачность и этика". Он обратил внимание, что в ситуации вокруг сектора Газа дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом, использовалась для введения в заблуждение международной общественности, особенно в соцсетях.
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"Конечно, нельзя отрицать огромные преимущества, которые технологические и цифровые возможности предоставляют человечеству. Точно так же нельзя отрицать существование тех, кто использует эти возможности в злонамеренных целях, представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности. Против таких разрушительных последствий Турция прилагает интенсивные усилия для предотвращения дезинформации с помощью стратегических коммуникационных механизмов, для защиты правды и обеспечения доступа международной общественности к точной информации", - пояснил Алтун.
"Повышение медиаграмотности и осведомленности о цифровых угрозах является одним из наших приоритетов в борьбе с различными современными рисками. Важность глобального сотрудничества для управления комплексной трансформацией в цифровой сфере всё больше ощущается с каждым днем. От имени Турции мы продолжаем свою деятельность, поддерживая международное сотрудничество в борьбе за правду", - добавил он.
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ТехнологииТурцияИскусственный интеллект (ИИ)В миреОбщество
 
 
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