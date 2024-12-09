https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988282030.html
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие - РИА Новости, 09.12.2024
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие
Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:34
2024-12-09T22:34
2024-12-09T22:34
технологии
турция
искусственный интеллект (ии)
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_0:81:3456:2025_1920x0_80_0_0_827b192dc6674fd07c38807233371b6b.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция будет прилагать усилия для борьбы с дезинформацией и обеспечения доступа людей к точной информации, заявил в комментарии РИА Новости глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "Мы живем в эпоху, которая не только предлагает человечеству новые возможности, но и несет серьезные вызовы. Инструменты искусственного интеллекта быстро меняют наш мир и все отрасли. Сегодня искусственный интеллект выступает перед нами как сила, меняющая правила игры в стратегических коммуникациях", - говорится в комментарии Алтуна. По его словам, возможности, которые предлагает искусственный интеллект в таких областях, как антикризисное управление и анализ данных, обеспечивают скорость и эффективность, которые невозможно было представить несколько лет назад. "Однако, к сожалению, этот технологический прогресс может превратиться в цифровое оружие, если не использовать его в правильных целях. Искусственный интеллект, способный создавать глубокую ложь и контент, неотличимый от истинного, подрывает доверие общества и усугубляет кризис системы истины. Это значительно увеличивает разрушительные последствия дезинформации, манипуляций и этических нарушений", - сказал турецкий политик. Алтун подчеркнул, что "искусственным интеллектом следует управлять с соблюдением этических принципов, а само по себе использование искусственного интеллекта в цифровой сфере создает множество задач, таких как подотчетность, прозрачность и этика". Он обратил внимание, что в ситуации вокруг сектора Газа дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом, использовалась для введения в заблуждение международной общественности, особенно в соцсетях. "Конечно, нельзя отрицать огромные преимущества, которые технологические и цифровые возможности предоставляют человечеству. Точно так же нельзя отрицать существование тех, кто использует эти возможности в злонамеренных целях, представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности. Против таких разрушительных последствий Турция прилагает интенсивные усилия для предотвращения дезинформации с помощью стратегических коммуникационных механизмов, для защиты правды и обеспечения доступа международной общественности к точной информации", - пояснил Алтун. "Повышение медиаграмотности и осведомленности о цифровых угрозах является одним из наших приоритетов в борьбе с различными современными рисками. Важность глобального сотрудничества для управления комплексной трансформацией в цифровой сфере всё больше ощущается с каждым днем. От имени Турции мы продолжаем свою деятельность, поддерживая международное сотрудничество в борьбе за правду", - добавил он.
https://ria.ru/20240910/ii-1971729108.html
https://ria.ru/20241205/rostekh-1987451254.html
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987408332.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_f917192941e4f68610f21a4fc7bc2ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, турция, искусственный интеллект (ии), в мире, общество
Технологии, Турция, Искусственный интеллект (ИИ), В мире, Общество
В Турции призвали не превращать ИИ в цифровое оружие
В администрации Эрдогана призвали соблюдать этические принципы в управлении ИИ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта (ИИ) необходимо управлять с соблюдением этических принципов, чтобы избежать превращения его в цифровое оружие, Турция будет прилагать усилия для борьбы с дезинформацией и обеспечения доступа людей к точной информации, заявил в комментарии РИА Новости глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы живем в эпоху, которая не только предлагает человечеству новые возможности, но и несет серьезные вызовы. Инструменты искусственного интеллекта быстро меняют наш мир и все отрасли. Сегодня искусственный интеллект выступает перед нами как сила, меняющая правила игры в стратегических коммуникациях", - говорится в комментарии Алтуна.
По его словам, возможности, которые предлагает искусственный интеллект в таких областях, как антикризисное управление и анализ данных, обеспечивают скорость и эффективность, которые невозможно было представить несколько лет назад.
"Однако, к сожалению, этот технологический прогресс может превратиться в цифровое оружие, если не использовать его в правильных целях. Искусственный интеллект, способный создавать глубокую ложь и контент, неотличимый от истинного, подрывает доверие общества и усугубляет кризис системы истины. Это значительно увеличивает разрушительные последствия дезинформации, манипуляций и этических нарушений", - сказал турецкий политик.
Алтун подчеркнул, что "искусственным интеллектом следует управлять с соблюдением этических принципов, а само по себе использование искусственного интеллекта в цифровой сфере создает множество задач, таких как подотчетность, прозрачность и этика". Он обратил внимание, что в ситуации вокруг сектора Газа дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом, использовалась для введения в заблуждение международной общественности, особенно в соцсетях.
"Конечно, нельзя отрицать огромные преимущества, которые технологические и цифровые возможности предоставляют человечеству. Точно так же нельзя отрицать существование тех, кто использует эти возможности в злонамеренных целях, представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности. Против таких разрушительных последствий Турция
прилагает интенсивные усилия для предотвращения дезинформации с помощью стратегических коммуникационных механизмов, для защиты правды и обеспечения доступа международной общественности к точной информации", - пояснил Алтун.
"Повышение медиаграмотности и осведомленности о цифровых угрозах является одним из наших приоритетов в борьбе с различными современными рисками. Важность глобального сотрудничества для управления комплексной трансформацией в цифровой сфере всё больше ощущается с каждым днем. От имени Турции мы продолжаем свою деятельность, поддерживая международное сотрудничество в борьбе за правду", - добавил он.