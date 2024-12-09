https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988264168.html

Источник: Фидан обсудил с Гутеррешем переходный процесс в Сирии

Источник: Фидан обсудил с Гутеррешем переходный процесс в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Источник: Фидан обсудил с Гутеррешем переходный процесс в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем переходный процесс в Сирии и шаги по доставке гуманитарной помощи в регион,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:30

2024-12-09T19:30

2024-12-09T19:30

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обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем переходный процесс в Сирии и шаги по доставке гуманитарной помощи в регион, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня (9 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. В ходе беседы обсуждалась последняя ситуация в Сирии и регионе. Стороны обменялись мнениями о шагах, которые могут быть предприняты международным сообществом, особенно ООН, для обеспечения упорядоченной реализации политического перехода в Сирии, доставки гуманитарной помощи и восстановления Сирии", - заявил собеседник агентства. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html

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в мире, россия, москва, сирия, хакан фидан, антониу гутерреш, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024