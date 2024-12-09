https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988146888.html
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести - РИА Новости, 09.12.2024
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести
Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:28
2024-12-09T13:28
2024-12-09T13:28
в мире
турция
uh-1 (вертолет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3779797a6deb44344d60e39c31d376e.jpg
СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции. Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном. "Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался", - сообщило минобороны в пресс-релизе. По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.
https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53516807465089ffc8932854d0ab7b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, uh-1 (вертолет)
В мире, Турция, UH-1 (вертолет)
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести
Число жертв крушения вертолета в турецкой провинции Ыспарта возросло до шести
СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции.
Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном.
"Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался", - сообщило минобороны в пресс-релизе.
По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.