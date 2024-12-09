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Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести - РИА Новости, 09.12.2024
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13:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988146888.html
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести - РИА Новости, 09.12.2024
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести
Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:28
2024-12-09T13:28
в мире
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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции. Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном. "Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался", - сообщило минобороны в пресс-релизе. По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.
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в мире, турция, uh-1 (вертолет)
В мире, Турция, UH-1 (вертолет)
Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до шести

Число жертв крушения вертолета в турецкой провинции Ыспарта возросло до шести

© AP PhotoМашины скорой помощи в Турции
Машины скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo
Машины скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Число жертв крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны возросло до шести, сообщило минобороны Турции.
Военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. Ранее МО сообщило о пяти погибших и одном госпитализированном военном.
"Тяжело раненый и госпитализированный после крушения вертолета военный скончался", - сообщило минобороны в пресс-релизе.
По данным ведомства, крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.
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