https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html

В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных

В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных - РИА Новости, 09.12.2024

В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных

Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали четверо военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:52

2024-12-09T11:52

2024-12-09T11:58

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали четверо военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. "На данный момент погибли четверо военных, по нашим оценкам, в вертолете находились пятеро человек", - сообщил Эрин телеканалу NTV. Спасатели продолжают поиски пятого военного, отметил губернатор. -0-

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в мире, турция