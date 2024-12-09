https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html
В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных
В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных - РИА Новости, 09.12.2024
В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных
Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали четверо военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:52
2024-12-09T11:52
2024-12-09T11:58
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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали четверо военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. "На данный момент погибли четверо военных, по нашим оценкам, в вертолете находились пятеро человек", - сообщил Эрин телеканалу NTV. Спасатели продолжают поиски пятого военного, отметил губернатор. -0-
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в мире, турция
В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных
В провинции Ыспарта при крушении вертолета погибли четверо военных
СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали четверо военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин.
Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС.
"На данный момент погибли четверо военных, по нашим оценкам, в вертолете находились пятеро человек", - сообщил Эрин телеканалу NTV.
Спасатели продолжают поиски пятого военного, отметил губернатор. -0-