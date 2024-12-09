https://ria.ru/20241209/trudoustroystvo-1988207476.html

В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков

В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков - РИА Новости, 09.12.2024

В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков

Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в части трудоустройства детей отмечен на всероссийском конкурсе Минтруда, сообщил глава... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:49

2024-12-09T16:49

2024-12-09T16:50

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в части трудоустройства детей отмечен на всероссийском конкурсе Минтруда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Практика Районного молодежного центра – призер конкурса Минтруда РФ. У РМЦ – второе место в номинации "Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в среднем, за год Районный молодежный центр устраивает на работу порядка 1,8 тысячи подростков. В общей сложности, отметил глава, с 2000 по 2024 год Сургутским районом были трудоустроены более 39 тысяч ребят по различным специальностям. Так, среди популярных направлений у подростков традиционно вожатское дело и делопроизводство, а также костюмер, кастомайзер и копирайтер. По данным властей, в Районном молодежном центре действуют различные профориентационные проекты. Например, "ПрофМК" позволил 250 подросткам в этом году пройти бесплатное обучение на бровиста, графического дизайнера, вожатого, делопроизводителя и оператора станка ЧПУ. Ежегодно летом на базе центра открыты 13 детских дворовых площадок с вожатыми, обучившимися в данном проекте.

https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)