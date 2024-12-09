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В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков - РИА Новости, 09.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:49 09.12.2024 (обновлено: 16:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/trudoustroystvo-1988207476.html
В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков
В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков - РИА Новости, 09.12.2024
В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков
Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в части трудоустройства детей отмечен на всероссийском конкурсе Минтруда, сообщил глава... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:49
2024-12-09T16:50
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в части трудоустройства детей отмечен на всероссийском конкурсе Минтруда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Практика Районного молодежного центра – призер конкурса Минтруда РФ. У РМЦ – второе место в номинации "Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в среднем, за год Районный молодежный центр устраивает на работу порядка 1,8 тысячи подростков. В общей сложности, отметил глава, с 2000 по 2024 год Сургутским районом были трудоустроены более 39 тысяч ребят по различным специальностям. Так, среди популярных направлений у подростков традиционно вожатское дело и делопроизводство, а также костюмер, кастомайзер и копирайтер. По данным властей, в Районном молодежном центре действуют различные профориентационные проекты. Например, "ПрофМК" позволил 250 подросткам в этом году пройти бесплатное обучение на бровиста, графического дизайнера, вожатого, делопроизводителя и оператора станка ЧПУ. Ежегодно летом на базе центра открыты 13 детских дворовых площадок с вожатыми, обучившимися в данном проекте.
https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html
сургутский район
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков

Минтруд РФ отметил опыт Сургутского района Югры по трудоустройству подростков

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в части трудоустройства детей отмечен на всероссийском конкурсе Минтруда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Практика Районного молодежного центра – призер конкурса Минтруда РФ. У РМЦ – второе место в номинации "Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, в среднем, за год Районный молодежный центр устраивает на работу порядка 1,8 тысячи подростков. В общей сложности, отметил глава, с 2000 по 2024 год Сургутским районом были трудоустроены более 39 тысяч ребят по различным специальностям. Так, среди популярных направлений у подростков традиционно вожатское дело и делопроизводство, а также костюмер, кастомайзер и копирайтер.
По данным властей, в Районном молодежном центре действуют различные профориентационные проекты. Например, "ПрофМК" позволил 250 подросткам в этом году пройти бесплатное обучение на бровиста, графического дизайнера, вожатого, делопроизводителя и оператора станка ЧПУ. Ежегодно летом на базе центра открыты 13 детских дворовых площадок с вожатыми, обучившимися в данном проекте.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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