Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах
Трамп: демократы хотят отмены народного голосования на следующих выборах
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии США хотят избавиться от народного голосования на следующих выборах президента страны и поддерживают систему голосования только через коллегию выборщиков.
"Демократы ведут упорную борьбу за то, чтобы избавиться от народного голосования на будущих выборах. Они хотят, чтобы все будущие президентские выборы основывались исключительно на (голосовании - ред.) коллегии выборщиков!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Победитель выборов президента США определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис занимает претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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