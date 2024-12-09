Трамп прокомментировал "доминирующее рукопожатие" с Макроном
Трамп назвал рукопожатие с Макроном просто крепким
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прокомментировал широко обсуждаемое "доминирующее рукопожатие" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив в интервью газете New York Post, что оно было просто крепким и французский лидер это понимает.
Ранее телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсети X активно обсуждали "доминирующее рукопожатие" Трампа и Макрона в прошлую субботу во время трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017 году он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. По мнению одного из комментаторов, Макрон, вероятно, долго тренировался, "но над ним все равно взяли верх", а другой пользователь предположил, что французскому лидеру после такого может понадобиться массаж рук.
"Это просто крепкое рукопожатие. Он понимает это. Это просто крепкое рукопожатие", - заявил Трамп.