https://ria.ru/20241209/tramp-1988094343.html

Трамп прокомментировал "доминирующее рукопожатие" с Макроном

Трамп прокомментировал "доминирующее рукопожатие" с Макроном - РИА Новости, 09.12.2024

Трамп прокомментировал "доминирующее рукопожатие" с Макроном

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прокомментировал широко обсуждаемое "доминирующее рукопожатие" с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:03

2024-12-09T10:03

2024-12-09T10:04

в мире

франция

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прокомментировал широко обсуждаемое "доминирующее рукопожатие" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив в интервью газете New York Post, что оно было просто крепким и французский лидер это понимает. Ранее телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсети X активно обсуждали "доминирующее рукопожатие" Трампа и Макрона в прошлую субботу во время трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017 году он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. По мнению одного из комментаторов, Макрон, вероятно, долго тренировался, "но над ним все равно взяли верх", а другой пользователь предположил, что французскому лидеру после такого может понадобиться массаж рук. "Это просто крепкое рукопожатие. Он понимает это. Это просто крепкое рукопожатие", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20241208/mask-1987955544.html

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в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон