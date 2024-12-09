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"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
08:46 09.12.2024 (обновлено: 16:06 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/tramp-1988081051.html
"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии
"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии
США должны вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:46
2024-12-09T16:06
война в сирии
в мире
сирия
сша
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США должны вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на публикацию Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям."Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно, ради их безопасности", — ответил ему Дэвис.По словам офицера, безопасность США в регионе может быть укреплена только после передислокации войск.В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/reuters-1988065952.html
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в мире, сирия, сша, дональд трамп, москва, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Дональд Трамп, Москва, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
"Прямо сейчас": Трампа призвали к действию из-за смертельной угрозы в Сирии

Подполковник Дэвис: США должны вывести войска из Сирии ради их безопасности

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США должны вывести остатки своих войск из Сирии ради их защиты, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям.
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"Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно, ради их безопасности", — ответил ему Дэвис.
По словам офицера, безопасность США в регионе может быть укреплена только после передислокации войск.
В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.
В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в МосквуРоссия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
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