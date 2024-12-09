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Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 09.12.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:16 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/temrezov-1988270680.html
Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка
Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 09.12.2024
Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка
С января 2025 года в Карачаево-Черкесии молодые семьи будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:16
2024-12-09T20:16
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. С января 2025 года в Карачаево-Черкесии молодые семьи будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "Мера социальной поддержки предусмотрена проектом закона КЧР "О мерах социальной поддержки семей с детьми на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках национального проекта "Семья" и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики". Лично включил рассмотрение данного законопроекта на повестку внеочередной 5 сессии VII созыва парламента КЧР, которая состоялась сегодня под председательством спикера Александра Иванова", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что поддержка каждой семьи, создание возможностей для реализации потенциала всех ее членов, увеличение рождаемости, сохранение традиционных семейных ценностей – это те задачи, которые ставит перед региональными властями глава государства Владимир Путин. "Единовременная выплата многодетным семьям при рождении детей не единственная поддержка, которую мы будем оказывать с 2025 года. В проект закона КЧР также вошли компенсация на обучение, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременная денежная выплата при постановке на учет по беременности, а также другие меры поддержки", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20241209/temrezov-1988135700.html
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общество, рашид темрезов, владимир путин
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Рашид Темрезов, Владимир Путин
Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка

Темрезов: с 2025 г семьи КЧР получат 300 тыс руб при рождении третьего ребенка

© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. С января 2025 года в Карачаево-Черкесии молодые семьи будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Мера социальной поддержки предусмотрена проектом закона КЧР "О мерах социальной поддержки семей с детьми на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках национального проекта "Семья" и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики". Лично включил рассмотрение данного законопроекта на повестку внеочередной 5 сессии VII созыва парламента КЧР, которая состоялась сегодня под председательством спикера Александра Иванова", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что поддержка каждой семьи, создание возможностей для реализации потенциала всех ее членов, увеличение рождаемости, сохранение традиционных семейных ценностей – это те задачи, которые ставит перед региональными властями глава государства Владимир Путин.
"Единовременная выплата многодетным семьям при рождении детей не единственная поддержка, которую мы будем оказывать с 2025 года. В проект закона КЧР также вошли компенсация на обучение, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременная денежная выплата при постановке на учет по беременности, а также другие меры поддержки", - написал Темрезов.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид ТемрезовВладимир Путин
 
 
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