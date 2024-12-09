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Митинг оппозиции в Тбилиси закончился без вмешательства полиции
Митинг оппозиции в Тбилиси закончился без вмешательства полиции - РИА Новости, 09.12.2024
Митинг оппозиции в Тбилиси закончился без вмешательства полиции
Очередной митинг протеста в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:12
2024-12-09T02:12
2024-12-09T02:12
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели завершился, передает корреспондент РИА Новости. Полиция не стала разгонять его, в отличие от некоторых предыдущих акций протеста, протестующие разошлись самостоятельно. Полиция уже восстановила ранее нарушенное протестующими движение автомобилей по проспекту Руставели. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Митинг оппозиции в Тбилиси закончился без вмешательства полиции
Полиция не вмешивалась в митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси