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Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре - РИА Новости, 09.12.2024
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17:41 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/svo-1988225156.html
Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре
Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре - РИА Новости, 09.12.2024
Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре
Имена двух Героев России Никиты Мечтанова и Андрея Колпакова увековечили на мемориале Вечного огня на площади Славы в Самаре в День героев Отечества, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:41
2024-12-09T17:41
россия
самарская область
вячеслав федорищев
самара
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САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Имена двух Героев России Никиты Мечтанова и Андрея Колпакова увековечили на мемориале Вечного огня на площади Славы в Самаре в День героев Отечества, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "На плите мемориала Вечного огня на площади Славы увековечены имена еще двух Героев Российской Федерации. Жителей Самарской области. Никита Григорьевич Мечтанов, носивший позывной "Мечта"... Андрей Валерьевич Колпаков", - написал Федорищев. Мечтанов с первого дня СВО служил в составе разведроты спецназа, он героически погиб при выполнении боевого задания. В апреле 2024 года указом президента РФ ему присвоено звание Героя России посмертно. Колпаков в 2022 году был мобилизован для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он командовал разведывательным батальоном. В сентябре 2024 года указом президента РФ за проявленный героизм Колпаков награжден высшей наградой "Золотая звезда" Героя РФ посмертно. "В память о них и о всех Героях Отечества, защитниках земли русской, сегодня возложили цветы к Вечному огню. Склоняем головы перед их мужеством. Их близким - самые теплые слова поддержки", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20241209/fedorischev-1988176928.html
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россия, самарская область, вячеслав федорищев, самара
Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самара
Имена двух Героев России увековечили на мемориале в Самаре

В Самаре Имена двух Героев России увековечили на мемориале Вечного огня

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПлощадь Славы в Самаре
Площадь Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Площадь Славы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Имена двух Героев России Никиты Мечтанова и Андрея Колпакова увековечили на мемориале Вечного огня на площади Славы в Самаре в День героев Отечества, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"На плите мемориала Вечного огня на площади Славы увековечены имена еще двух Героев Российской Федерации. Жителей Самарской области. Никита Григорьевич Мечтанов, носивший позывной "Мечта"... Андрей Валерьевич Колпаков", - написал Федорищев.
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Мечтанов с первого дня СВО служил в составе разведроты спецназа, он героически погиб при выполнении боевого задания. В апреле 2024 года указом президента РФ ему присвоено звание Героя России посмертно.
Колпаков в 2022 году был мобилизован для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он командовал разведывательным батальоном. В сентябре 2024 года указом президента РФ за проявленный героизм Колпаков награжден высшей наградой "Золотая звезда" Героя РФ посмертно.
"В память о них и о всех Героях Отечества, защитниках земли русской, сегодня возложили цветы к Вечному огню. Склоняем головы перед их мужеством. Их близким - самые теплые слова поддержки", - сообщил губернатор.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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