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Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 09.12.2024
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13:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/svo-1988146733.html
Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном"
Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 09.12.2024
Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном"
Герой СВО Игорь Балаболенко, награжденный орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела, в рамках проекта... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:28
2024-12-09T13:28
красноярск
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владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Герой СВО Игорь Балаболенко, награжденный орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела, в рамках проекта "Разговоры о важном" встретился и поговорил с десятиклассниками гимназии №4 в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства образования Красноярского края, В День Героев Отечества в школах Красноярского края проходят внеурочные занятия, посвященные доблести и чести. В рамках проекта "Разговоры о важном" школьники узнают о героических поступках соотечественников. Уроки проходят в рамках нацпроекта "Образование". "В гимназии №4 города Красноярска "Разговоры о важном" для десятиклассников провел действующий герой СВО Игорь Балаболенко. За боевые заслуги в 27 лет он был награжден орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела. Но при этом Игорь был тяжело ранен", - говорится в сообщении. За боевую доблесть он был удостоен личной благодарности от верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. После лечения в госпитале Балаболенко был комиссован и захотел вернуться в родной военно-инженерный институт СФУ преподавателем. Также он возглавляет Союз ветеранов СВО. Хорошо знает всех современных героев родного края и рассказывает о них ребятам. "Мы с другими участниками СВО часто бываем в школах и проводим для ребят Уроки мужества, рассказываем о себе, о подвигах боевых товарищей. Патриотическое воспитание молодежи – приоритет для нашей ветеранской организации. Это вклад в сохранение исторической памяти страны, а значит, и в будущее России", – отметил герой СВО. Гимназисты узнали, почему Балаболенко решил стать военным, как прошли первые годы его службы, о первом боевом опыте, о примерах мужества и доблести, которые он видел в зоне СВО. На вопрос школьников рассказать о своем подвиге, за который был удостоен ордена, скромно ответил, что награду получил получил "за выполнение боевой задачи". "В завершение занятия ребята сделали вывод о том, что каждое время требует своих героев. И если историческое прошлое нашей страны – это память о мужестве советского народа в Великой Отечественной войне, то современные примеры мужества – это герои СВО", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20241206/novak-1987819275.html
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красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, сибирский федеральный университет, сво
Красноярск, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Сибирский федеральный университет, СВО
Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном"

Герой СВО Игорь Балаболенко провел "Разговоры о важном" в красноярской гимнази

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Герой СВО Игорь Балаболенко, награжденный орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела, в рамках проекта "Разговоры о важном" встретился и поговорил с десятиклассниками гимназии №4 в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства образования Красноярского края,
В День Героев Отечества в школах Красноярского края проходят внеурочные занятия, посвященные доблести и чести. В рамках проекта "Разговоры о важном" школьники узнают о героических поступках соотечественников. Уроки проходят в рамках нацпроекта "Образование".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 20:01
"В гимназии №4 города Красноярска "Разговоры о важном" для десятиклассников провел действующий герой СВО Игорь Балаболенко. За боевые заслуги в 27 лет он был награжден орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела. Но при этом Игорь был тяжело ранен", - говорится в сообщении.
За боевую доблесть он был удостоен личной благодарности от верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. После лечения в госпитале Балаболенко был комиссован и захотел вернуться в родной военно-инженерный институт СФУ преподавателем. Также он возглавляет Союз ветеранов СВО. Хорошо знает всех современных героев родного края и рассказывает о них ребятам.
"Мы с другими участниками СВО часто бываем в школах и проводим для ребят Уроки мужества, рассказываем о себе, о подвигах боевых товарищей. Патриотическое воспитание молодежи – приоритет для нашей ветеранской организации. Это вклад в сохранение исторической памяти страны, а значит, и в будущее России", – отметил герой СВО.
Гимназисты узнали, почему Балаболенко решил стать военным, как прошли первые годы его службы, о первом боевом опыте, о примерах мужества и доблести, которые он видел в зоне СВО. На вопрос школьников рассказать о своем подвиге, за который был удостоен ордена, скромно ответил, что награду получил получил "за выполнение боевой задачи".
"В завершение занятия ребята сделали вывод о том, что каждое время требует своих героев. И если историческое прошлое нашей страны – это память о мужестве советского народа в Великой Отечественной войне, то современные примеры мужества – это герои СВО", - сообщает пресс-служба.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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