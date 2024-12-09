https://ria.ru/20241209/svo-1988146733.html

Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном"

Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 09.12.2024

Герой СВО провел в красноярской гимназии "Разговоры о важном"

Герой СВО Игорь Балаболенко, награжденный орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела, в рамках проекта... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:28

2024-12-09T13:28

2024-12-09T13:28

красноярск

красноярский край

россия

владимир путин

сибирский федеральный университет

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/73/989277388_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_ca92a508a78a18e3292cbb220dcf48c0.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Герой СВО Игорь Балаболенко, награжденный орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела, в рамках проекта "Разговоры о важном" встретился и поговорил с десятиклассниками гимназии №4 в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства образования Красноярского края, В День Героев Отечества в школах Красноярского края проходят внеурочные занятия, посвященные доблести и чести. В рамках проекта "Разговоры о важном" школьники узнают о героических поступках соотечественников. Уроки проходят в рамках нацпроекта "Образование". "В гимназии №4 города Красноярска "Разговоры о важном" для десятиклассников провел действующий герой СВО Игорь Балаболенко. За боевые заслуги в 27 лет он был награжден орденом Мужества за то, что вывел восемь человек личного состава из-под вражеского обстрела. Но при этом Игорь был тяжело ранен", - говорится в сообщении. За боевую доблесть он был удостоен личной благодарности от верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. После лечения в госпитале Балаболенко был комиссован и захотел вернуться в родной военно-инженерный институт СФУ преподавателем. Также он возглавляет Союз ветеранов СВО. Хорошо знает всех современных героев родного края и рассказывает о них ребятам. "Мы с другими участниками СВО часто бываем в школах и проводим для ребят Уроки мужества, рассказываем о себе, о подвигах боевых товарищей. Патриотическое воспитание молодежи – приоритет для нашей ветеранской организации. Это вклад в сохранение исторической памяти страны, а значит, и в будущее России", – отметил герой СВО. Гимназисты узнали, почему Балаболенко решил стать военным, как прошли первые годы его службы, о первом боевом опыте, о примерах мужества и доблести, которые он видел в зоне СВО. На вопрос школьников рассказать о своем подвиге, за который был удостоен ордена, скромно ответил, что награду получил получил "за выполнение боевой задачи". "В завершение занятия ребята сделали вывод о том, что каждое время требует своих героев. И если историческое прошлое нашей страны – это память о мужестве советского народа в Великой Отечественной войне, то современные примеры мужества – это герои СВО", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20241206/novak-1987819275.html

https://ria.ru/20241209/krasnoyarsk-1988126742.html

красноярск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, сибирский федеральный университет, сво