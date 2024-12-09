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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:23

2024-12-09T13:23

2024-12-09T13:27

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронированную машину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность