https://ria.ru/20241209/svo-1988124787.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:12

2024-12-09T12:12

2024-12-09T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность