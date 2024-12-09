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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:12
2024-12-09T12:12
2024-12-09T12:22
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки