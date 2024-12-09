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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 09.12.2024 (обновлено: 12:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988124787.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:12
2024-12-09T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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