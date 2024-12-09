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Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки - РИА Новости, 09.12.2024
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12:08 09.12.2024 (обновлено: 12:13 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988124259.html
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки - РИА Новости, 09.12.2024
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразили девять контратак, потери ВСУ... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:08
2024-12-09T12:13
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразили девять контратак, потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки

"Запад" улучшил тактическое положение и отразил 9 контратак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразили девять контратак, потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.
"Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСША
 
 
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