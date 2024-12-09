https://ria.ru/20241209/svo-1988124259.html

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки - РИА Новости, 09.12.2024

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение и отразили контратаки

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразили девять контратак, потери ВСУ... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:08

2024-12-09T12:08

2024-12-09T12:13

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразили девять контратак, потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша