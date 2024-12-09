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Рогов рассказал о продвижении ВС России на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 09.12.2024 (обновлено: 08:59 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988082594.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Ореховском направлении
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.12.2024
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Ореховском направлении
Российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, улучшив позиции по переднему краю, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:57
2024-12-09T08:59
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, улучшив позиции по переднему краю, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Наши войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив позиции по переднему краю. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов. По его словам, на этом участке фронта российская армия активно применяет удары фронтовой авиацией и РСЗО. Накануне МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад у Малой Токмачки и Антоновки, потери противника составили до 60 военнослужащих.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1987704872.html
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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Ореховском направлении

Рогов сообщил о продвижении российских войск в районе Малой Токмачки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, улучшив позиции по переднему краю, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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"Наши войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив позиции по переднему краю. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов.
По его словам, на этом участке фронта российская армия активно применяет удары фронтовой авиацией и РСЗО.
Накануне МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад у Малой Токмачки и Антоновки, потери противника составили до 60 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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