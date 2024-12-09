WP: Байдена призвали смягчить приговор всем осужденным на смертную казнь
Бывшие чиновники призвали Байдена сменить смертную казнь пожизненным сроком
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группа бывших чиновников, правозащитников и простых американских граждан призывает действующего президента США Джо Байдена смягчить приговор всем осужденным на смертную казнь, заменив его пожизненным заключением, до прихода к власти победившего на выборах на высший американский пост Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.
"Союз бывших тюремных чиновников, родственников жертв убийств, защитников гражданских прав и религиозных лидеров призывают президента Джо Байдена опустошить отделы федеральных тюрем с ожидающими смертной казни, пока он не уступил Белый дом избранному президенту Дональду Трампу, который решительно поддерживает высшую меру наказания. Письма Байдену, которые планируется опубликовать в понедельник, содержат просьбы заменить все федеральные смертные приговоры на пожизненное заключение без права на помилование", - сообщает издание.
По информации газеты, авторы писем призывают действующего президента проявить милосердие согласно его католической вере, а также указывают на публично высказываемое им неприятие смертной казни, называя ее спорной, несправедливой и необъективной.
Как пишет Washington Post, в случае если действующий американский лидер примет такое решение, Трамп не сможет его отменить. Согласно источникам, осведомленным о внутренних обсуждениях в Белом доме, администрация президента рассматривает возможность смягчения высшей меры наказания для некоторых приговоров, однако конкретных решений принято не было.
Как сообщает издание, на текущий момент смертного приговора в США ожидают сорок человек.
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, а также перечислил виды преступлений, за которые считает казнь справедливым наказанием, включая торговлю наркотиками в крупном размере и убийства, совершенные с особой жестокостью. Кроме того, Трамп также призывал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников правоохранительных органов.
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Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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