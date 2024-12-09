https://ria.ru/20241209/spetsoperatsiya-1988125189.html

ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ

ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ

Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:15

2024-12-09T12:15

2024-12-09T13:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Нанесены удары по украинским войскам и технике в 147 районах.Средства ПВО сбили десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.Всего в зонах ответственности всех группировок российских войск противник потерял за сутки около 1500 человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, сша