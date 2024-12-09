ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ
ВС РФ поразили ж/д инфраструктуру, по которой ВСУ поставляли западную технику
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Нанесены удары по украинским войскам и технике в 147 районах.
Средства ПВО сбили десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.
Всего в зонах ответственности всех группировок российских войск противник потерял за сутки около 1500 человек убитыми и ранеными.
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22 июня 2022, 17:18