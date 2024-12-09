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ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 09.12.2024 (обновлено: 13:24 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/spetsoperatsiya-1988125189.html
ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ
ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ
Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:15
2024-12-09T13:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Нанесены удары по украинским войскам и технике в 147 районах.Средства ПВО сбили десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.Всего в зонах ответственности всех группировок российских войск противник потерял за сутки около 1500 человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, США
ВС России поразили ж/д инфраструктуру, по которой поставляли технику ВСУ

ВС РФ поразили ж/д инфраструктуру, по которой ВСУ поставляли западную технику

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Нанесены удары по украинским войскам и технике в 147 районах.
Средства ПВО сбили десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.
Всего в зонах ответственности всех группировок российских войск противник потерял за сутки около 1500 человек убитыми и ранеными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаСША
 
 
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