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В Минске прошел Совет сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2024
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Нижегородская область
 
23:38 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988286927.html
В Минске прошел Совет сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии
В Минске прошел Совет сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2024
В Минске прошел Совет сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии
Девятнадцатое заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии состоялось в Минске, сообщает пресс-служба правительства российского... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:38
2024-12-09T23:38
нижегородская область
экономика
нижегородская область
белоруссия
минск
глеб никитин
роман головченко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Девятнадцатое заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии состоялось в Минске, сообщает пресс-служба правительства российского региона. Заседание, в ходе которого обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, информационных технологий, провели премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Традиционно важная тема в наших отношениях - это промышленная кооперация. Благодаря активной и последовательной позиции губернатора Нижегородской области мы совместно развили площадку нижегородского предприятия "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов. Интересует последовательное развитие этого проекта, увеличение его мощности и модельного ряда продукции. Развивается и взаимодействие по поставкам автокомпонентов", - приводятся в сообщении слова Головченко. Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались предметно другие направления сотрудничества. "Нижегородская область – один из крупнейших промышленных центров машиностроения, автомобилестроения. У нас создано совместное предприятие по производству станков. В ходе нашей встречи с губернатором обсудили целый ряд направлений: это и возможное производство аварийно-спасательной техники, и возрождение белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительного комплекса Нижегородской области. У нас есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов не только для пассажирских перевозок, но и для проведения работ непосредственно на водных путях. Успешно мы работаем совместно с Нижегородской областью и в сфере строительства социальных объектов", - подчеркнул премьер-министр Белоруссии. Никитин, в свою очередь, отметил конструктивное взаимодействие, которое сложилось у нижегородского региона с белорусской стороной, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении существующих связей и реализации новых проектов. "Республика Беларусь традиционно занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнеров нашего региона. Особую роль в этом играет работа Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, ориентированного на развитие взаимовыгодной кооперации. У нас еще очень много направлений совместного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, науки и образования, культуры, мемориальной деятельности. Также ставим серьезные задачи по укреплению сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации", - цитирует пресс-служба слова Никитина. На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между проектным офисом нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" и белорусским Центром цифрового развития, а также был заключен договор о сотрудничестве между Нижегородским техническим университетом имени Алексеева и Белорусским технологическим университетом. Кроме того, подписано несколько соглашений и договоров о сотрудничестве, поставках продукции между различными компаниями Белоруссии и Нижегородской области. Они будут способствовать усилению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и ИТ. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, уже более 80 предприятий региона начали тесное взаимодействие с белорусскими коллегами в сферах машиностроения, станкостроения, судостроения, химической промышленности. Регулярно проходят визиты делегаций, проводятся бизнес-миссии и рабочие группы. Закономерный результат этой работы – рост поставок в сфере автотранспорта, фармацевтической продукции, электрических машин и оборудования. По данным министерства международных и межрегиональных связей региона, Нижегородская область находится в числе лидеров среди субъектов России по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая, в свою очередь, занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Нижегородской области по объему товарооборота.
https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941577801.html
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экономика, нижегородская область, белоруссия, минск, глеб никитин, роман головченко
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Белоруссия, Минск, Глеб Никитин, Роман Головченко
В Минске прошел Совет сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии

В Минске прошел Совет делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Девятнадцатое заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии состоялось в Минске, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Заседание, в ходе которого обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, информационных технологий, провели премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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"Традиционно важная тема в наших отношениях - это промышленная кооперация. Благодаря активной и последовательной позиции губернатора Нижегородской области мы совместно развили площадку нижегородского предприятия "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов. Интересует последовательное развитие этого проекта, увеличение его мощности и модельного ряда продукции. Развивается и взаимодействие по поставкам автокомпонентов", - приводятся в сообщении слова Головченко.
Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались предметно другие направления сотрудничества.
"Нижегородская область – один из крупнейших промышленных центров машиностроения, автомобилестроения. У нас создано совместное предприятие по производству станков. В ходе нашей встречи с губернатором обсудили целый ряд направлений: это и возможное производство аварийно-спасательной техники, и возрождение белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительного комплекса Нижегородской области. У нас есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов не только для пассажирских перевозок, но и для проведения работ непосредственно на водных путях. Успешно мы работаем совместно с Нижегородской областью и в сфере строительства социальных объектов", - подчеркнул премьер-министр Белоруссии.
Никитин, в свою очередь, отметил конструктивное взаимодействие, которое сложилось у нижегородского региона с белорусской стороной, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении существующих связей и реализации новых проектов.
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"Республика Беларусь традиционно занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнеров нашего региона. Особую роль в этом играет работа Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, ориентированного на развитие взаимовыгодной кооперации. У нас еще очень много направлений совместного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, науки и образования, культуры, мемориальной деятельности. Также ставим серьезные задачи по укреплению сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между проектным офисом нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" и белорусским Центром цифрового развития, а также был заключен договор о сотрудничестве между Нижегородским техническим университетом имени Алексеева и Белорусским технологическим университетом. Кроме того, подписано несколько соглашений и договоров о сотрудничестве, поставках продукции между различными компаниями Белоруссии и Нижегородской области. Они будут способствовать усилению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и ИТ.
Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, уже более 80 предприятий региона начали тесное взаимодействие с белорусскими коллегами в сферах машиностроения, станкостроения, судостроения, химической промышленности. Регулярно проходят визиты делегаций, проводятся бизнес-миссии и рабочие группы. Закономерный результат этой работы – рост поставок в сфере автотранспорта, фармацевтической продукции, электрических машин и оборудования.
По данным министерства международных и межрегиональных связей региона, Нижегородская область находится в числе лидеров среди субъектов России по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая, в свою очередь, занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Нижегородской области по объему товарооборота.
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