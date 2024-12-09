https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988168651.html

Молдавская оппозиция заявила, что будет отстаивать сотрудничество с Россией

Молдавская оппозиция заявила, что будет отстаивать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.12.2024

Молдавская оппозиция заявила, что будет отстаивать сотрудничество с Россией

Молдавский оппозиционный блок "Победа" намерен отстаивать сотрудничество с РФ в интересах граждан республики, заявила журналистам депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:22

2024-12-09T14:22

2024-12-09T14:22

в мире

молдавия

россия

марина таубер

евросоюз

снг

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" намерен отстаивать сотрудничество с РФ в интересах граждан республики, заявила журналистам депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Все больше мировых лидеров сплачивается вокруг Российской Федерации, БРИКС, Евразийского союза. Наша команда (блок "Победа" - ред.), несмотря на все давление, будет продолжать бороться во имя блага граждан, и будет защищать те интересы, которые приведут к процветанию нашу страну", - заявила Таубер. Она отметила, что блок "Победа" всегда выступал за сохранение и развитие партнерства с Россией, а также за сотрудничество с СНГ и ЕАЭС. "Мировые события показывают, что глобалистические нападки и желание гегемонии, которое развилось у Америки и Европы, не находят больше поддержку ни в одном государстве мира. Очень много кандидатов выступают против политики Евросоюза и НАТО. Мировая тенденция показывает, что будущее за многополярным миром и сотрудничеством", - подчеркнула Таубер. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20241123/energetika-1985391418.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, россия, марина таубер, евросоюз, снг, евразийский экономический союз