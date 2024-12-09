https://ria.ru/20241209/snegopad-1988239009.html
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 09.12.2024
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:15
2024-12-09T08:15
2024-12-09T18:21
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведутся работы по зачистке лотковой зоны, погрузке и вывозу снега. "Задействовано необходимое количество снегоуборочной и погрузочной техники", - подчеркивается в сообщении. Добавляется, что в течение всего светового дня будет организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада