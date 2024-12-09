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"Поляризация" стала словом года по версии американского словаря - РИА Новости, 09.12.2024
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19:44 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/slovar-1988259279.html
"Поляризация" стала словом года по версии американского словаря
"Поляризация" стала словом года по версии американского словаря - РИА Новости, 09.12.2024
"Поляризация" стала словом года по версии американского словаря
Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:44
2024-12-09T19:44
америка
словарь
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization). "Популярность слова "поляризация" среди поисковых запросов на сайте Merriam-Webster в полной мере отражает стремление американцев лучше разобраться в сложном положении дел в мире", - говорится в статье на сайте словаря. Отмечается, что оно широко использовалось в американских СМИ, в частности в отношении президентских выборов. Merriam-Webster определяет поляризацию как "разделение на две резко противоположные стороны; состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп или целого общества сосредотачиваются в противоположных крайностях". Среди других слов, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "полоса полного затмения" (totality), "демьюр" (demure, сдержанный), "две недели" (fortnight), "заигрывать" (pander) и другие.
https://ria.ru/20241126/vibe-1985804786.html
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америка, словарь
Америка, словарь
"Поляризация" стала словом года по версии американского словаря

Словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года поляризацию

© Fotolia / KaraКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2024 года "поляризацию" (polarization).
"Популярность слова "поляризация" среди поисковых запросов на сайте Merriam-Webster в полной мере отражает стремление американцев лучше разобраться в сложном положении дел в мире", - говорится в статье на сайте словаря. Отмечается, что оно широко использовалось в американских СМИ, в частности в отношении президентских выборов.
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Merriam-Webster определяет поляризацию как "разделение на две резко противоположные стороны; состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп или целого общества сосредотачиваются в противоположных крайностях".
Среди других слов, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как "полоса полного затмения" (totality), "демьюр" (demure, сдержанный), "две недели" (fortnight), "заигрывать" (pander) и другие.
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