https://ria.ru/20241209/siriya-1988277076.html

Политический процесс в Сирии может занять полгода, заявила министр развития

Политический процесс в Сирии может занять полгода, заявила министр развития - РИА Новости, 09.12.2024

Политический процесс в Сирии может занять полгода, заявила министр развития

Политический процесс в Сирии может занять шесть месяцев, заявила РИА Новости министр административного развития Сирии Салям Сафаф. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:25

2024-12-09T21:25

2024-12-09T21:25

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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Политический процесс в Сирии может занять шесть месяцев, заявила РИА Новости министр административного развития Сирии Салям Сафаф. "Я ожидаю, что политический процесс займет шесть месяцев", - сообщила Сафаф. Она также выразила мнение, что Сирия может выстроить международные отношения гораздо лучше, чем это было раньше. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988276712.html

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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024