https://ria.ru/20241209/siriya-1988276881.html

Учреждения в Алеппо и Хаме возобновили работу

Учреждения в Алеппо и Хаме возобновили работу - РИА Новости, 09.12.2024

Учреждения в Алеппо и Хаме возобновили работу

Учреждения и муниципалитеты в Алеппо и Хаме возобновили работу, между этими двумя городами и Дамаском есть связь, заявила РИА Новости министр административного... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:22

2024-12-09T21:22

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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Учреждения и муниципалитеты в Алеппо и Хаме возобновили работу, между этими двумя городами и Дамаском есть связь, заявила РИА Новости министр административного развития Сирии Салям Сафаф."Да, связь есть. Я родом из города Хама, связь есть. У меня также есть родственники в Алеппо, связь есть. Ситуация в городе Алеппо – хорошая. Учреждения начали работать. В Хаме также ситуация отличная, муниципалитеты начали работу", - сообщила Сафаф.Министр выразила надежду на то, что ситуация в Дамаске тоже успокоится и будет под контролем.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988276712.html

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алеппо, хама (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, в мире