https://ria.ru/20241209/siriya-1988276712.html

Сирийская оппозиция работает над сдерживанием беспорядков, заявил министр

Сирийская оппозиция работает над сдерживанием беспорядков, заявил министр - РИА Новости, 09.12.2024

Сирийская оппозиция работает над сдерживанием беспорядков, заявил министр

Сирийская оппозиция работает над сдерживанием случаев беспорядков и нарушений закона на улицах страны, заявила РИА Новости министр административного развития... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:20

2024-12-09T21:20

2024-12-09T21:20

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Сирийская оппозиция работает над сдерживанием случаев беспорядков и нарушений закона на улицах страны, заявила РИА Новости министр административного развития Сирии Салям Сафаф. "Есть попытки сдерживания хаоса. Мы знаем об этих случаях во время переходного периода. Ограниченные группы лиц совершают беспорядки или нарушения закона. Формирования (оппозиции - ред.) и "Хайат Тахрир аш-Шам" пытаются сдерживать эти случаи", - сообщила Сафаф. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024