https://ria.ru/20241209/siriya-1988271047.html

Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP

Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP - РИА Новости, 09.12.2024

Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP

Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:19

2024-12-09T20:19

2024-12-09T20:54

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые якобы должны были затронуть Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах", пишет газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата. "Он (Асад - ред.) решительно отклонил несколько свежих предложений от мировых держав, которые могли бы помочь ему сохранить свою власть. Одно, косвенно сделанное США через ОАЭ, могло бы снять разрушительные американские санкции в обмен на то, что Асад должен был нарушить возможность Ирана вооружать и поддерживать боевиков "Хезболлах" в Ливане, которые используют наземные маршруты через Сирию", - пишет издание со ссылкой на Бассама Барабанди, бывшего сирийского дипломата, который покинул пост в первые дни эскалации конфликта. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024