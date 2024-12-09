Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP
WP: Асад до эскалации не пошел на сделку с США в обмен на снятие санкций
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые якобы должны были затронуть Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах", пишет газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата.
"Он (Асад - ред.) решительно отклонил несколько свежих предложений от мировых держав, которые могли бы помочь ему сохранить свою власть. Одно, косвенно сделанное США через ОАЭ, могло бы снять разрушительные американские санкции в обмен на то, что Асад должен был нарушить возможность Ирана вооружать и поддерживать боевиков "Хезболлах" в Ливане, которые используют наземные маршруты через Сирию", - пишет издание со ссылкой на Бассама Барабанди, бывшего сирийского дипломата, который покинул пост в первые дни эскалации конфликта.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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