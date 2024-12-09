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Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP - РИА Новости, 09.12.2024
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20:19 09.12.2024 (обновлено: 20:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988271047.html
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP - РИА Новости, 09.12.2024
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP
Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:19
2024-12-09T20:54
в мире
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые якобы должны были затронуть Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах", пишет газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата. "Он (Асад - ред.) решительно отклонил несколько свежих предложений от мировых держав, которые могли бы помочь ему сохранить свою власть. Одно, косвенно сделанное США через ОАЭ, могло бы снять разрушительные американские санкции в обмен на то, что Асад должен был нарушить возможность Ирана вооружать и поддерживать боевиков "Хезболлах" в Ливане, которые используют наземные маршруты через Сирию", - пишет издание со ссылкой на Бассама Барабанди, бывшего сирийского дипломата, который покинул пост в первые дни эскалации конфликта. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP

WP: Асад до эскалации не пошел на сделку с США в обмен на снятие санкций

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отверг предложение США о снятии санкций с Дамаска в обмен на меры, которые якобы должны были затронуть Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах", пишет газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата.
"Он (Асад - ред.) решительно отклонил несколько свежих предложений от мировых держав, которые могли бы помочь ему сохранить свою власть. Одно, косвенно сделанное США через ОАЭ, могло бы снять разрушительные американские санкции в обмен на то, что Асад должен был нарушить возможность Ирана вооружать и поддерживать боевиков "Хезболлах" в Ливане, которые используют наземные маршруты через Сирию", - пишет издание со ссылкой на Бассама Барабанди, бывшего сирийского дипломата, который покинул пост в первые дни эскалации конфликта.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию
Вчера, 17:40
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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