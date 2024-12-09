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Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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18:56 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988251604.html
Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии
Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии
Формирование нового правительства Сирии может затянуться и сопровождаться "драками", поскольку на власть претендует слишком много разнородных групп, заявил РИА... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:56
2024-12-09T18:56
в мире
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москва
сирия
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БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Формирование нового правительства Сирии может затянуться и сопровождаться "драками", поскольку на власть претендует слишком много разнородных групп, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. "Непонятно, сколько времени будет формироваться новое правительство, может быть, долго, может, будут драки, конфликты, вооруженные столкновения между группировками, договориться им будет сложно... Мы очень мало знаем о группировках, кто они такие на самом деле. Говорят, что там минимум 50 группировок, и маленьких, и побольше, в военном смысле сильные и слабые", - сказал Дунаи. По его словам, говорить о перспективах разделения страны рано, при этом "Сирия уже сейчас не едина, есть как минимум три части: на севере контролируется Турцией, на северо-востоке - курдами, и самая большая часть - правительственными силами, но сейчас непонятно, насколько туда зашли повстанцы". "Ситуация очень нестабильная, все меняется. Очень много стран имеют свои интересы: Израиль, Палестина, Ливан, Иран, Ирак, Саудовская Аравия. И нельзя забывать про Турцию, это самый важный игрок", - отметил эксперт. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии

Дунаи: формирование правительства в Сирии может затянуться, будут конфликты

© Getty Images / Anadolu / Hesham ElsherifФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Hesham Elsherif
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Формирование нового правительства Сирии может затянуться и сопровождаться "драками", поскольку на власть претендует слишком много разнородных групп, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
"Непонятно, сколько времени будет формироваться новое правительство, может быть, долго, может, будут драки, конфликты, вооруженные столкновения между группировками, договориться им будет сложно... Мы очень мало знаем о группировках, кто они такие на самом деле. Говорят, что там минимум 50 группировок, и маленьких, и побольше, в военном смысле сильные и слабые", - сказал Дунаи.
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По его словам, говорить о перспективах разделения страны рано, при этом "Сирия уже сейчас не едина, есть как минимум три части: на севере контролируется Турцией, на северо-востоке - курдами, и самая большая часть - правительственными силами, но сейчас непонятно, насколько туда зашли повстанцы".
"Ситуация очень нестабильная, все меняется. Очень много стран имеют свои интересы: Израиль, Палестина, Ливан, Иран, Ирак, Саудовская Аравия. И нельзя забывать про Турцию, это самый важный игрок", - отметил эксперт.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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