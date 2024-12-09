https://ria.ru/20241209/siriya-1988216587.html
ХАМАС отреагировало на ситуацию в Сирии
ХАМАС отреагировало на ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
ХАМАС отреагировало на ситуацию в Сирии
Палестинское движение ХАМАС заявило, что уважает политический выбор и волю сирийского народа и поздравляет его с успехом в реализации стремлений к свободе и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:09
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что уважает политический выбор и волю сирийского народа и поздравляет его с успехом в реализации стремлений к свободе и справедливости. "Движение ХАМАС поздравляет братский сирийский народ с его успехом в реализации стремлений к свободе и справедливости", - говорится в заявлении движения. Движение подчеркнуло, что уважает сирийский народ и его политический выбор, волю и независимость. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, хамас
В мире, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, ХАМАС
ХАМАС отреагировало на ситуацию в Сирии
ХАМАС заявило, что уважает политический выбор и волю сирийского народа
КАИР, 9 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что уважает политический выбор и волю сирийского народа и поздравляет его с успехом в реализации стремлений к свободе и справедливости.
"Движение ХАМАС поздравляет братский сирийский народ с его успехом в реализации стремлений к свободе и справедливости", - говорится в заявлении движения.
Движение подчеркнуло, что уважает сирийский народ и его политический выбор, волю и независимость.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
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