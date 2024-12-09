https://ria.ru/20241209/siriya-1988215974.html
Эксперт предположил, когда Турция может возобновить операцию в Сирии
Эксперт предположил, когда Турция может возобновить операцию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Эксперт предположил, когда Турция может возобновить операцию в Сирии
Анкара может возобновить в Сирии незавершенную в 2020 году операцию против курдских вооруженных формирований до инаугурации победившего на президентских выборах РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:56
2024-12-09T17:56
2024-12-09T17:56
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Анкара может возобновить в Сирии незавершенную в 2020 году операцию против курдских вооруженных формирований до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) Манбиджу и контролирует 80% района. "Встает вопрос: пойдет ли Турция до инаугурации Трампа на военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии, на восточном берегу Евфрата. Это бывшая зона операции "Источник мира", которую в 2020 году Турция не смогла завершить: была договоренность с американцами о выводе курдских отрядов из 30-километровой буферной зоны. Операция так и не была сделана до конца. Турция постоянно напоминает об этом. И, возможно, решится и на такие шаги", – сказал Хлебников РИА Новости. По его словам, Турция "выдавливает" курдов на восточный берег Евфрата, чтобы усилить свои переговорные позиции. "Пока что Турция при помощи "Сирийской национальной армии" выдавливает курдов с западного берега Евфрата на восточный, чтобы увеличить контроль над территорией и иметь более сильные переговорные позиции", – добавил эксперт. Возобновление операции вооруженных сил Турции "Источник мира" встретит активное сопротивление сирийских курдов, полагает Хлебников. "Это, естественно, будет сплачивать курдов в их противодействии и усилит их стремление к автономии, если не к созданию вообще отдельных государственных структур", – считает он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html
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в мире, россия, москва, сирия, турция, дональд трамп, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Турция, Дональд Трамп, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эксперт предположил, когда Турция может возобновить операцию в Сирии
Хлебников: Турция может возобновить операцию в Сирии до инаугурации Трампа
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Анкара может возобновить в Сирии незавершенную в 2020 году операцию против курдских вооруженных формирований до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) Манбиджу и контролирует 80% района.
"Встает вопрос: пойдет ли Турция до инаугурации Трампа
на военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии, на восточном берегу Евфрата. Это бывшая зона операции "Источник мира", которую в 2020 году Турция не смогла завершить: была договоренность с американцами о выводе курдских отрядов из 30-километровой буферной зоны. Операция так и не была сделана до конца. Турция постоянно напоминает об этом. И, возможно, решится и на такие шаги", – сказал Хлебников РИА Новости.
По его словам, Турция "выдавливает" курдов на восточный берег Евфрата, чтобы усилить свои переговорные позиции.
"Пока что Турция при помощи "Сирийской национальной армии" выдавливает курдов с западного берега Евфрата на восточный, чтобы увеличить контроль над территорией и иметь более сильные переговорные позиции", – добавил эксперт.
Возобновление операции вооруженных сил Турции "Источник мира" встретит активное сопротивление сирийских курдов, полагает Хлебников.
"Это, естественно, будет сплачивать курдов в их противодействии и усилит их стремление к автономии, если не к созданию вообще отдельных государственных структур", – считает он.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.