Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада
Журналист Боуз напомнил фон дер Лайен про Украину после слов про Асада
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вспомнить про Украину после ее слов о бывшем президенте Сирии Башаре Асаде в соцсети X.
Она назвала правление Асада "жестокой диктатурой" и выразила готовность поддержать арабскую республику.
"Говоря о "жестоких диктатурах", а когда ожидаются выборы на Украине, Урсула? Когда прекратятся массовые принудительные похищения людей с целью их смерти в интересах НАТО?" — написал Боуз.
Журналист также поинтересовался о перспективах возвращения европейским налогоплательщикам денег, украденных на Украине.
В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.
В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.