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Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
16:44 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988206345.html
Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада
Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада - РИА Новости, 09.12.2024
Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада
Ирландский журналист Чей Боуз призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вспомнить про Украину после ее слов о бывшем президенте Сирии Башаре Асаде... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:44
2024-12-09T16:44
война в сирии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вспомнить про Украину после ее слов о бывшем президенте Сирии Башаре Асаде в соцсети X.Она назвала правление Асада "жестокой диктатурой" и выразила готовность поддержать арабскую республику."Говоря о "жестоких диктатурах", а когда ожидаются выборы на Украине, Урсула? Когда прекратятся массовые принудительные похищения людей с целью их смерти в интересах НАТО?" — написал Боуз.Журналист также поинтересовался о перспективах возвращения европейским налогоплательщикам денег, украденных на Украине.В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html
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в мире, украина, сирия, урсула фон дер ляйен, москва, россия, башар асад
Война в Сирии, В мире, Украина, Сирия, Урсула фон дер Ляйен, Москва, Россия, Башар Асад
Фон дер Ляйен поставили на место после слов про Асада

Журналист Боуз напомнил фон дер Лайен про Украину после слов про Асада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вспомнить про Украину после ее слов о бывшем президенте Сирии Башаре Асаде в соцсети X.
Она назвала правление Асада "жестокой диктатурой" и выразила готовность поддержать арабскую республику.
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"Говоря о "жестоких диктатурах", а когда ожидаются выборы на Украине, Урсула? Когда прекратятся массовые принудительные похищения людей с целью их смерти в интересах НАТО?" — написал Боуз.
Журналист также поинтересовался о перспективах возвращения европейским налогоплательщикам денег, украденных на Украине.
В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.
В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в МосквуРоссия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
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